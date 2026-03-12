Мільярди доларів на 17 тисяч "шахедів" щодня: як війна в Ірані годує Росію

Серед наслідків конфлікту на Близькму Сході Росія знайшла можливість заробити. Йдеться про продаж нафтопродуктів та енгергоносіїв за вищими цінами. Однак такий прибуток від експорту рятує економіку країни й фінансує війну проти українців.

Як Росія заробляє на війні в Ірані?

Про те, чому конфлікт на Близькому Сході став рятувальним колом для Москви, йдеться й матеріалі The Sun.

Поки в адміністрації Трампа думають про послаблення санкцій проти Росії, у Кремлі активно користуються нагодою й заробляють на війні в Ірані. На тлі конфлікту Росія збільшила експорт енергоносіїв, від якого отримує прибутки у мільярдах доларів.

Зауважте! Такі суми напряму впливають на економіку та воєнну спроможність Росії. Йдеться про купівлю тисяч безпілотників на продовження війни.

За результатами аналізу Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), Росія отримує пів мільярда доларів на день. Порівняно з показниками за лютий 2026 року – експорт енергоносіїв збільшився на 14%.

Експерти зазначають, що суми вистачає для купівлі 17 тисяч дронів Shahed щодоби. Якраз це озброєння росіяни регулярно використовують проти України.

Чи допоможе послаблення санкцій проти Росії ?

Фахівець із питань санкцій організації Urgewald, Александр Кірк, пояснює, що нинішня ситуація зі збільшеним попитом на продукт Росії – це "реальність геополітики викопного палива". Він додав, що в період кризи, коли ситуація на ринках нестабільна – експортери шукають шляхи для створення запасів і масово скуповують ресурс.

Менш ніж за два тижні Росія заробила близько 6 мільярдів фунтів стерлінгів на експорті, і ці гроші зрештою підживлюють її військову машину,

– пояснив Кірк.

Зокрема щодо послаблення обмежень проти Росії, експерт каже, що це не вплине суттєво на ринкову ситуацію. Єдине, що принесе таке рішення – вигоду для Росії. Адже країна продаватиме нафту за вищою ціною. Так, у Москві фактично зможуть уникнути наслідків попередніх санкцій.

Росія виграє від конфлікту навколо Ірану, оскільки продає зростаючі обсяги нафти за вищими цінами. Ситуація погіршується ще й тим, що США оголосили про надання винятків із санкцій для "Роснефти"та "Лукойлу", що дозволяє Індії напряму імпортувати нафту з цих підсанкційних компаній,

– прокоментував Ісаак Леві.

Тож конфлікт на Близькому Сході майже скасував для Росії обмеження, які раніше встановили у вигляді санкцій. І справа не в конкретному скасуванні положень, а в потребі світу у нафтопродуктах. А Кремль, користуючись нагодою, продає їх за завищеними цінами.

Яка вигода для Росії від війни на Близькому Сході?

У матеріалі Forbes зазначається, що Кремль виграє не лише від експорту й ціни на нафту. Зокрема є ще дві причини, за якими війна в Ірані стала вигідною.

Одна з них – торгівля зброєю. Адже під час активних бойових дій Іран домовився купити в Росії 500 пускових установок "Верба" та 2 500 ракет типу "земля-повітря".

Зверніть увагу! Ще з 1979 року Росія є головним постачальником зброї для Ірану. Третина озброєння йде туди з Москви.

Зброя США – інша причина. Адже нині всі свої запаси Штати спрямували на операцію в Ірані. І що більше зброї чи ракет ППО йде на цей конфлікт, то менше зможуть надати Україні.

Зокрема президент Трамп не раз у розмовах з журналістами або своїх заявах порушував це питання. Він зазначав, що США потребують власного озброєння більше, ніж Україна.

Що потрібно знати про конфлікт на Близькому Сході та наслідки для України?