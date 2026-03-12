Как Россия зарабатывает на войне в Иране?

О том, почему конфликт на Ближнем Востоке стал спасательным кругом для Москвы, говорится и материале The Sun.

Смотрите также Даже нефть не поможет: Россия готовит решение по бюджету

Пока в администрации Трампа думают об ослаблении санкций против России, в Кремле активно пользуются случаем и зарабатывают на войне в Иране. На фоне конфликта Россия увеличила экспорт энергоносителей, от которого получает прибыль в миллиардах долларов.

Заметьте! Такие суммы напрямую влияют на экономику и военную способность России. Речь идет о покупке тысяч беспилотников на продолжение войны.

По результатам анализа Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), Россия получает полмиллиарда долларов в день. По сравнению с показателями за февраль 2026 года – эксперт энергоносителей увеличился на 14%.

Эксперты отмечают, что суммы как раз хватает для покупки 17 тысяч дронов Shahed ежесуточно. Как раз это вооружение россияне регулярно используют против Украины.

Поможет ли ослабление санкций против России?

Специалист по вопросам санкций организации Urgewald, Александр Кирк, объясняет, что нынешняя ситуация с увеличенным спросом на продукт России – это "реальность геополитики ископаемого топлива". Он добавил, что в период кризиса, когда ситуация на рынках нестабильна – экспортеры ищут пути для создания запасов и массово скупают ресурс.

Менее чем за две недели Россия заработала около 6 миллиардов фунтов стерлингов на экспорте, и эти деньги в конце концов подпитывают ее военную машину,

– объяснил Кирк.

В частности относительно ослабления ограничений против России, эксперт говорит, что это не повлияет существенно на рыночную ситуацию. Единственное, что принесет такое решение – выгоду для России. Ведь страна будет продавать нефть по более высокой цене. Так, в Москве фактически смогут избежать последствий предыдущих санкций.

Россия выигрывает от конфликта вокруг Ирана, поскольку продает растущие объемы нефти по более высоким ценам. Ситуация ухудшается еще и тем, что США объявили о предоставлении исключений из санкций для "Роснефти" и "Лукойла", что позволяет Индии напрямую импортировать нефть из этих подсанкционных компаний,

– прокомментировал Исаак Леви.

Поэтому конфликт на Ближнем Востоке почти отменил для России ограничения, которые ранее установили в виде санкций. И дело не в конкретной отмене положений, а в потребности мира в нефтепродуктах. А Кремль, пользуясь случаем, продает их по завышенным ценам.

Какая выгода для России от войны на Ближнем Востоке?

В материале Forbes отмечается, что Кремль выигрывает не только от экспорта и цены на нефть. В частности есть еще две причины, по которым война в Иране стала выгодной.

Одна из них – торговля оружием. Ведь во время активных боевых действий Иран договорился купить у России 500 пусковых установок "Ива" и 2 500 ракет типа "земля-воздух".

Обратите внимание! Еще с 1979 года Россия является главным поставщиком оружия для Ирана. Треть вооружения идет туда из Москвы.

Оружие США – другая причина. Ведь сейчас все свои запасы Штаты направили на операцию в Иране. И чем больше оружия или ракет ПВО идет на этот конфликт, тем меньше смогут предоставить Украине.

В частности президент Трамп не раз в разговорах с журналистами или своих заявлениях поднимал этот вопрос. Он отмечал, что США нуждаются в собственном вооружении больше, чем Украина.

Что нужно знать о конфликте на Ближнем Востоке и последствия для Украины?