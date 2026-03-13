Понад 60 ракет та 260 дронів: Росія активно атакувала великий завод України

Росіяни дуже активно атакували Кременчуцький нафтопереробний завод. Зокрема ворог вдарив понад 60 ракетами та 260 дронами по підприємству.

Який завод активно атакували росіяни?

Однак цілей, які були запущені у бік заводу, було ще більше, про що 13 березня повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він наголосив, що Росія тисячами ракет та дронів намагається нищити енергетику України, зокрема під ударом опинилася й "нафтопереробка".

Денис Шмигаль Міністр енергетики По одному Кременчуцькому нафтопереробному заводу Росія витратила більше 60. Це фактично "приходи" – 60 ракет, крилаті і балістичні. Також 260 дронів, які вдарили по цьому підприємству. Запущено було в бік цього підприємства, звісно, значно більше.

Зверніть увагу! Кременчуцький нафтопереробний завод – це найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні.

Експерти проєкту "Росія заплатить" KSE Institute (аналітичний центр при Київській школі економіки) оцінили, що завод належить до підприємств із найбільшими активами в країні, які зруйнували росіяни. Станом на початок 2022 року, активи заводу становили 405 мільйонів гривень. Кременчуцький нафтопереробний завод не працює з 2022 року.

Цікаво! До трійки лідерів у списку підприємств, що пошкоджені внаслідок російських атак, належать ММК Ілліча, Азовсталь (обидва – Маріуполь) та Мотор Січ (Запоріжжя).

Що ще відомо про російські удари?