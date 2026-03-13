Какой завод активно атаковали россияне?

Однако целей, которые были запущены в сторону завода, было еще больше, о чем 13 марта сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Россия тысячами ракет и дронов пытается уничтожать энергетику Украины, в частности под ударом оказалась и "нефтепереработка".

Денис Шмыгаль Министр энергетики По одному Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу Россия потратила более 60. Это фактически "приходы" – 60 ракет, крылатые и баллистические. Также 260 дронов, которые ударили по этому предприятию. Запущено было в сторону этого предприятия, конечно, значительно больше.

Обратите внимание! Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – это крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине.

Эксперты проекта "Россия заплатит" KSE Institute (аналитический центр при Киевской школе экономики) оценили, что завод относится к предприятиям с крупнейшими активами в стране, которые разрушили россияне. По состоянию на начало 2022 года, активы завода составляли 405 миллионов гривен. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод не работает с 2022 года.

Интересно! В тройку лидеров в списке предприятий, поврежденных в результате российских атак, принадлежат ММК Ильича, Азовсталь (оба – Мариуполь) и Мотор Сич (Запорожье).

Что еще известно о российских ударах?