Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як ворог намагався знищити енергетику?

Протягом цієї зими Повітряні сили у взаємодії із Силами оборони України відбили 14 масованих комбінованих атак противника.

Зокрема, за грудень – січень росіяни здійснили 7 масованих ударів із застосуванням ракет та дронів різних типів. Протягом лютого інтенсивність атак зросла удвічі – Україна витримала ще сім масштабних обстрілів.

Ворог комбінував пуски ударних БпЛА та ракет різних типів, намагаючись ускладнити повітряну обстановку, перевантажити систему ППО та виснажити ресурси,
– повідомили в Повітряних силах.

  • Грудень 2025 року

Російські війська завдали одного з наймасштабніших ударів за весь період повномасштабної війни 6 грудня, у День Збройних Сил України. Тоді ворог використав 704 засобів повітряного нападу, серед яких була 51 ракета.

Подальші атаки 13, 23 та 27 грудня також утримували надвисокий рівень навантаження – в небі над Україною фіксували від майже 500 до понад 670 повітряних цілей.

  • Січень 2026 року

Цей місяць став періодом інтенсивного застосування балістики. 9 січня основний удар був зосереджений на Київщині (278 цілей). Окрім цього, було зафіксовано застосування балістичної ракети середньої дальності по Львівщині та використання "Цирконів" 20 та 24 січня.

  • Лютий 2026

Лютий був місяцем пікових навантажень. Від початку цього місяця ворог випустив найбільшу кількість ракет в одному ударі за всю зиму – 71 одиницю. Вже 26 лютого окупанти здійснили масований дроновий удар – 420 БпЛА в одній атаці.

Повітряні сили ЗСУ наголосили, що ворог системно нарощує застосування як штатної балістики ("Іскандер-М"), так і ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії: "Кинджал", "Циркон", Х-22/32, С-300/С-400.

Загалом протягом трьох місяців агресор випустив понад 700 ракет різних типів.

Ворог продовжує атаки: останні новини

  • В ніч на 2 березня, російські військові продовжили атакувати Україну. Під ударами знову опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах.

  • Після нового обстрілу без світла залишилися споживачі в Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Наразі енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити усіх абонентів.

  • В ексклюзивному коментарі 24 Каналу аналітик в Центрі розвитку міст Юрій Щедрін зауважив, що повної відсутності відключень по всіх регіонах не варто очікувати навесні.