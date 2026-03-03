Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Читайте також Графіки відключень не зникнуть: скільки років українцям доведеться жити з обмеженнями
Як ворог намагався знищити енергетику?
Протягом цієї зими Повітряні сили у взаємодії із Силами оборони України відбили 14 масованих комбінованих атак противника.
Зокрема, за грудень – січень росіяни здійснили 7 масованих ударів із застосуванням ракет та дронів різних типів. Протягом лютого інтенсивність атак зросла удвічі – Україна витримала ще сім масштабних обстрілів.
Ворог комбінував пуски ударних БпЛА та ракет різних типів, намагаючись ускладнити повітряну обстановку, перевантажити систему ППО та виснажити ресурси,
– повідомили в Повітряних силах.
- Грудень 2025 року
Російські війська завдали одного з наймасштабніших ударів за весь період повномасштабної війни 6 грудня, у День Збройних Сил України. Тоді ворог використав 704 засобів повітряного нападу, серед яких була 51 ракета.
Подальші атаки 13, 23 та 27 грудня також утримували надвисокий рівень навантаження – в небі над Україною фіксували від майже 500 до понад 670 повітряних цілей.
- Січень 2026 року
Цей місяць став періодом інтенсивного застосування балістики. 9 січня основний удар був зосереджений на Київщині (278 цілей). Окрім цього, було зафіксовано застосування балістичної ракети середньої дальності по Львівщині та використання "Цирконів" 20 та 24 січня.
- Лютий 2026
Лютий був місяцем пікових навантажень. Від початку цього місяця ворог випустив найбільшу кількість ракет в одному ударі за всю зиму – 71 одиницю. Вже 26 лютого окупанти здійснили масований дроновий удар – 420 БпЛА в одній атаці.
Повітряні сили ЗСУ наголосили, що ворог системно нарощує застосування як штатної балістики ("Іскандер-М"), так і ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії: "Кинджал", "Циркон", Х-22/32, С-300/С-400.
Загалом протягом трьох місяців агресор випустив понад 700 ракет різних типів.
Ворог продовжує атаки: останні новини
В ніч на 2 березня, російські військові продовжили атакувати Україну. Під ударами знову опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах.
Після нового обстрілу без світла залишилися споживачі в Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Наразі енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити усіх абонентів.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу аналітик в Центрі розвитку міст Юрій Щедрін зауважив, що повної відсутності відключень по всіх регіонах не варто очікувати навесні.