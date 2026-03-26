Стає гірше в усіх регіонах: економіка Росії руйнується в різних містах та галузях
26 березня, 17:25
Валерія Моргун
Основні тези
  • Економіка Росії стикається з погіршенням у багатьох галузях, включаючи зниження ділової активності та доходів населення.
  • Соціальна напруженість зростає, що призводить до протестів і страйків через затримки зарплати та безробіття, особливо на Кузбасі.

Стійка економіка Росії поступово руйнується. І це руйнування фіксується у багатьох галузях країни.

Що відбувається з російською економікою?

Дані за березень поточного року фіксують одночасне погіршення всюди – від ділової активності до реальних доходів населення, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Читайте також Нафта дорожчає – росіяни біднішають: чому високі ціни не рятують економіку Путіна 

Картина, що вимальовується, суперечить офіційному наративу Кремля про "стійку" економіку,
– йдеться у повідомленні.

Ба більше, можна навіть сказати, що країна-агресорка увійшла в "економічний штопор". Зокрема три чверті підприємств малого та середнього бізнесів повідомляють про відсутність прибутку, який достатній для розвитку.

Зверніть увагу! Ще місяць тому цей показник становив 57%.

Наразі лише 8,3% опитаних підприємців готові інвестувати в розширення виробництва. Водночас ще у лютому таких було 29%.

Головними перешкодами для зростання називають:

  1. низький попит (42%);
  2. непосильну вартість кредитів (33%);
  3. зростання витрат (14%).

Крім того, індикатор бізнес-клімату банку Росії цього місяця опустився нижче нульової позначки. Падіння тривало безперервно з самого початку року:

  • 1,5 пункту у січні;
  • 0,2 – у лютому;
  • ще 0,1 – у березні.

До того ж російські підприємства серйозно налаштовані на скорочення виробництва. Лише за перші два місяці поточного року в Москві закрилися 125 ресторанів, а до кінця року очікується закриття ще близько 460 закладів.

Тенденція не локальна: аналогічні процеси фіксуються в Санкт-Петербурзі, Новосибірську та Татарстані
 – уточнили у розвідці.

Водночас кількість кав'ярень скоротилася на 13%. У Москві – мінус 12%, у Санкт-Петербурзі – мінус 23%.

Росстат заявляє про зниження рівня бідності – з 7,1% до 6,7% минулого року. Але насправді частка росіян, які оцінюють свої доходи як "достатні для прожиткового мінімуму", впала з 48% до 41% лише за місяць.

Розрив між офіційною статистикою та відчуттям населення продовжує збільшуватися.

  • Соціальна напруженість виливається в акції протесту:
  • Будівельники в Мурманську оголосили страйк через затримки зарплати.
  • НА ТОТ України – у Маріуполі – кілька будівельних компаній, залучених до "відновлення" міста, припинили розраховуватися з працівниками.
  • У Комі робітники фанерного комбінату вийшли на стихійний мітинг через багатомісячні невиплати.

Але найгостріша ситуація – на Кузбасі, де понад 6 тисяч шахтарів залишилися без роботи.

Агресія проти України коштує Росії все дорожче – і платять за неї пересічні росіяни,
– зазначили у СЗР України.

Нагадаємо! The Moscow Times писало, що навіть Путін визнав поганий стан російської економіки. Президент країни-агресорки зокрема вважає, що уряду потрібно повернути Росії "на траєкторію сталого економічного зростання", але не допустити "розгону інфляції" або "дестабілізації ринку праці".

Що ще слід знати про ситуацію у Росії?

  • У Росії зокрема зафіксували скорочення ВВП та зменшення виробництва. Така ситуація буквально наслідок розширення західних санкцій, уповільнення внутрішнього попиту та дорогих кредитів.
  • Крім того, у Росії почали розпродавати золото. І це вперше за майже чверть століття. Причиною є зростання дефіциту бюджетів. Як зазначив експерт Іван Ус, імовірно, що інших можливостей покрити цей дефіцит, у Кремля відсутні.