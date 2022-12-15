Росія скручує газові вентилі: для постачань залишився тільки Китай

Через скорочення газу до Європи "Газпром" почав фіксувати рекордні поставки до Китаю газопроводом "Сила Сибіру". Вони перевищують добові контрактні зобов'язання, передбачені договором між країнами.

Про історичний рекорд добових постачань російського газу до Китаю повідомили в пресслужбі "Газпрому", передає 24 канал.

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Історичний максимум у постачанні

Перевищення добових контрактних зобов'язань щодо поставок газу до Китаю склало 16,5%. Попередній історичний максимум був встановлений 9 грудня цього року.

До слова, "Газпром" пішов назустріч запиту китайської сторони щодо збільшення добових поставок газу в грудні щодо раніше затвердженого графіка на 2022 рік.

Експорт російського газу обвалився

Постачання йдуть у рамках двостороннього довгострокового договору купівлі-продажу газу між "Газпромом" та CNPC.

Нагадуємо, що за інформацією видання Natural Gas World, експорт газу з Росії обвалився з лютого по жовтень 2022 року на 41,1% в порівнянні з тим же періодом 2021 року.

А станом на сьогодні цей показник збільшився, пише Montel Group.

Зменшуючи експорт газу “Газпром” змушений його спалювати, оскільки зменшити видобуток так само різко, як і постачання, неможливо.

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Водночас Європа вміло замінює російський газ. До прикладу, за допомогою Балтійського газопроводу (Baltic Pipe) газ з норвезького шельфу через територію Данії постачатиметься морем до Польщі.