Спершу Болгарія планує розірвати контакти з Росією, а за кілька років повністю відмовитися від російського газу. Це зробили після заклику Трампа.

Що відомо про відмову Болгарії від російського газу?

Болгарія розірватиме контракт на транзит російського газу наступного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання БНР.

Щодо заклику Трампа, який пролунав під час сесії Генеральної Асамблеї, ми, як частина ЄС, приєднаємося до рішень блоку про призупинення в короткостроковій перспективі – 2026 році – дії контрактів на використання або транзит російського природного газу,

– повідомив прем'єр-міністр країни Росен Желязков.

До 2026 року контракти на використання або транзит російського природного газу мають бути розірвані, а в довгостроковій перспективі – до 2028 року – його повністю виключать з болгарського енергетичного ринку.

За словами політика, все споживання природного газу в Болгарії, як для промисловості, так і для домогосподарств, покривається за рахунок імпорту СПГ через спеціалізовані термінали.

Хто ще в ЄС купує російський газ?

Вісім країн ЄС продовжують імпортувати російський газ, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Вони отримують газ із Росії через трубопроводи або у вигляді скрапленого природного газу через відповідні термінали. До списку увійшли:

Бельгія;

Франція;

Греція;

Угорщина;

Нідерланди;

Португалія;

Словаччина

Іспанія.

При цьому Брюссель не має даних про те, де російський газ фактично використовується.

