Що відомо про відмову Болгарії від російського газу?

Болгарія розірватиме контракт на транзит російського газу наступного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання БНР.

Щодо заклику Трампа, який пролунав під час сесії Генеральної Асамблеї, ми, як частина ЄС, приєднаємося до рішень блоку про призупинення в короткостроковій перспективі – 2026 році – дії контрактів на використання або транзит російського природного газу,

– повідомив прем'єр-міністр країни Росен Желязков.

До 2026 року контракти на використання або транзит російського природного газу мають бути розірвані, а в довгостроковій перспективі – до 2028 року – його повністю виключать з болгарського енергетичного ринку.

За словами політика, все споживання природного газу в Болгарії, як для промисловості, так і для домогосподарств, покривається за рахунок імпорту СПГ через спеціалізовані термінали.

Хто ще в ЄС купує російський газ?

Вісім країн ЄС продовжують імпортувати російський газ, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Вони отримують газ із Росії через трубопроводи або у вигляді скрапленого природного газу через відповідні термінали. До списку увійшли:

Бельгія;

Франція;

Греція;

Угорщина;

Нідерланди;

Португалія;

Словаччина

Іспанія.

При цьому Брюссель не має даних про те, де російський газ фактично використовується.

