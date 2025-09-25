Що відомо про відмову Болгарії від російського газу?

Болгарія розірватиме контракт на транзит російського газу наступного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання БНР.

Щодо заклику Трампа, який пролунав під час сесії Генеральної Асамблеї, ми, як частина ЄС, приєднаємося до рішень блоку про призупинення в короткостроковій перспективі – 2026 році – дії контрактів на використання або транзит російського природного газу,
– повідомив прем'єр-міністр країни Росен Желязков.

До 2026 року контракти на використання або транзит російського природного газу мають бути розірвані, а в довгостроковій перспективі – до 2028 року – його повністю виключать з болгарського енергетичного ринку.

За словами політика, все споживання природного газу в Болгарії, як для промисловості, так і для домогосподарств, покривається за рахунок імпорту СПГ через спеціалізовані термінали.

Хто ще в ЄС купує російський газ?

Вісім країн ЄС продовжують імпортувати російський газ, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Вони отримують газ із Росії через трубопроводи або у вигляді скрапленого природного газу через відповідні термінали. До списку увійшли:

  • Бельгія;
  • Франція;
  • Греція;
  • Угорщина;
  • Нідерланди;
  • Португалія;
  • Словаччина
  • Іспанія.

При цьому Брюссель не має даних про те, де російський газ фактично використовується.

Останні новини про відмову від російських енергоносіїв

  • ЄС планує повністю припинити імпорт енергоносіїв Росії до 2027 року, вже значно скоротивши постачання газу і вугілля. Євросоюз запровадить додаткові санкції проти російських енергоносіїв, включаючи обмеження на нафтопереробні заводи й порти, куди надходять російські енергоресурси.

  • Словаччина та Угорщина повідомили, що не мають альтернатив російським енергоносіям і чинитимуть опір тиску США. Країни вимагають від ЄС знайти достатні альтернативні поставки, щоб уникнути шкоди для їхньої економіки та промисловості.

  • Тому ЄС розглядає заходи для припинення імпорту російської нафти через трубопровід "Дружба" для Угорщини та Словаччини. Вони можуть зіткнутися з торговельними санкціями, якщо не представлять планів відмови від російської нафти.