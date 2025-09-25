Что известно об отказе Болгарии от российского газа?
Болгария разорвет контракт на транзит российского газа в следующем году, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание БНР.
Относительно призыва Трампа, который прозвучал во время сессии Генеральной Ассамблеи, мы, как часть ЕС, присоединимся к решениям блока о приостановлении в краткосрочной перспективе – 2026 году – действия контрактов на использование или транзит российского природного газа,
– сообщил премьер-министр страны Росен Желязков.
До 2026 года контракты на использование или транзит российского природного газа должны быть расторгнуты, а в долгосрочной перспективе – до 2028 года – его полностью исключат из болгарского энергетического рынка.
По словам политика, все потребление природного газа в Болгарии, как для промышленности, так и для домохозяйств, покрывается за счет импорта СПГ через специализированные терминалы.
Кто еще в ЕС покупает российский газ?
Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газ, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Они получают газ из России через трубопроводы или в виде сжиженного природного газа через соответствующие терминалы. В список вошли:
- Бельгия;
- Франция;
- Греция;
- Венгрия;
- Нидерланды;
- Португалия;
- Словакия
- Испания.
При этом Брюссель не имеет данных о том, где российский газ фактически используется.
Последние новости об отказе от российских энергоносителей
ЕС планирует полностью прекратить импорт энергоносителей России до 2027 года, уже значительно сократив поставки газа и угля. Евросоюз введет дополнительные санкции против российских энергоносителей, включая ограничения на нефтеперерабатывающие заводы и порты, куда поступают российские энергоресурсы.
Словакия и Венгрия сообщили, что не имеют альтернатив российским энергоносителям и будут сопротивляться давлению США. Страны требуют от ЕС найти достаточные альтернативные поставки, чтобы избежать вреда для их экономики и промышленности.
Поэтому ЕС рассматривает меры для прекращения импорта российской нефти через трубопровод "Дружба" для Венгрии и Словакии. Они могут столкнуться с торговыми санкциями, если не представят планов отказа от российской нефти.