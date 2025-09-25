Что известно об отказе Болгарии от российского газа?

Болгария разорвет контракт на транзит российского газа в следующем году, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание БНР.

Относительно призыва Трампа, который прозвучал во время сессии Генеральной Ассамблеи, мы, как часть ЕС, присоединимся к решениям блока о приостановлении в краткосрочной перспективе – 2026 году – действия контрактов на использование или транзит российского природного газа,

– сообщил премьер-министр страны Росен Желязков.

До 2026 года контракты на использование или транзит российского природного газа должны быть расторгнуты, а в долгосрочной перспективе – до 2028 года – его полностью исключат из болгарского энергетического рынка.

По словам политика, все потребление природного газа в Болгарии, как для промышленности, так и для домохозяйств, покрывается за счет импорта СПГ через специализированные терминалы.

Кто еще в ЕС покупает российский газ?

Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газ, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Они получают газ из России через трубопроводы или в виде сжиженного природного газа через соответствующие терминалы. В список вошли:

Бельгия;

Франция;

Греция;

Венгрия;

Нидерланды;

Португалия;

Словакия

Испания.

При этом Брюссель не имеет данных о том, где российский газ фактически используется.

