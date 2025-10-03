Тиск ЄС та США на Угорщину дає свої результати. Будапешт диверсифікує постачання енергоресурсів, відмовляючись від російського газу на користь французького.

Яку угоду уклала Угорщина?

Угорщина підписала контракт на закупівлю скрапленого природного газу з французькою компанією Engie. Він став найбільшим в історії для країни. Це вже друга угода на імпорт газу із західних країн за 2 місяці, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Новий контракт передбачає, що газовий трейдер Угорщини MVM CEEnergy закуповуватиме 400 мільйонів кубометрів газу на рік у період із 2028 по 2038 рік.

Оскільки річне споживання газу в країні складає близько 8 мільярдів кубометрів, ця угода дозволить покрити до 5% потреб Угорщини.

Під час підписання угоди з французькою компанією глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що цей контракт на СПГ стане найдовшим в історії Угорщини. За його словами, він має бути опорою для енергетичної безпеки країни.

Диверсифікація для нас не означає заміну існуючого, добре функціонуючого постачання іншим,

– при цьому наголосив Сіярто.

Угода доповнює попередній контракт, який Будапешт підписав у вересні з компанією Shell. За ним Угорщина щорічно отримуватиме 200 мільйонів кубометрів газу починаючи з січня 2026 року. Це складає приблизно 2,5% її споживання.

Варто знати! Компанія Engie не відкрила, з яких країн постачатиме газ до Угорщини. Зазвичай імпортери СПГ у Європі отримують паливо із різних джерел, зокрема зі США, Африки, Близького Сходу та Австралії.

Як США та ЄС тиснуть на Угорщину?

Диверсифікація постачання газу до Угорщини відбувається на тлі тиску США та ЄС, які закликають Будапешт припинити імпорт енергоносіїв із Росії.

У вересні американський президент Дональд Трамп заявив, що закликатиме Будапешт відмовитися від купівлі російської нафти, щоб скоротити енергетичні доходи Кремля.

Проте прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан тоді заявив, що відмова від енергоносіїв Росії стане катастрофою для економіки країни.

Угорський прем'єр, за даними Bloomberg, додав, що це призведе до негайного падіння ВВП щонайменше на 4%.

Зауважимо, що Угорщина разом зі Словаччиною виступають також категорично проти планів Єврокомісії щодо поступової відмови від російського газу та нафти.

Ми не приймемо жодного тиску чи примусу в цій сфері й не будемо платити так звану воєнну надбавку,

– підкреслив Сіярто.

Важливо! На сьогодні Будапешт має контракт із Росією, підписаний у 2021 році й чинний 15 років. За ним вона кожного року отримує 4,5 мільярда кубометрів газу. А у 2024 році імпорт російського палива зріс до 7,5 мільярда кубометрів через трубопровід Турецький потік.

Чому Угорщина не відмовляється від газу Росії?