Не тільки Китай: російський СПГ прямує до ще однієї країни

Вантаж зрідженого природного газу з російського заводу "Портова", який перебуває під санкціями США, прямує до Індії. Про це свідчать дані про судноплавство LSEG.

Яка ще країна купує російський СПГ?

Якщо він досягне місця призначення, то це буде перша така поставка до Індії з того часу, як Трамп торік заявив, що прем’єр-міністр Нарендра Моді запевнив його, що Індія припинить купувати російські енергоносії, про що пише Reuters.

Індія ніколи публічно не підтверджувала таких зобов’язань і заявляла, що її рішення про закупівлі визначаються ціною, безпекою постачання та інтересами споживачів,

– йдеться у матеріалі.

Країна один із найбільших імпортерів енергії у світі. І зараз вона дуже вразлива до перебоїв та зростання цін, спричинених війною на Близькому Сході та закриттям Ормузької протоки.

Нагадаємо! Експорт із цього заводу був порушений додатковими санкціями через війну в Україні, запровадженими в січні 2025 року.

Наразі Росія постачала СПГ під санкціями до китайського порту Бейхай із заводу "Портова", а також зі свого проєкту Arctic LNG 2.

Раніше в середу російський енергетичний гігант "Газпром" здійснив другу після запровадження санкцій поставку СПГ із заводу "Портова" до Китаю, свідчать дані LSEG. Про це йдеться у тексті Reuters.

Якщо Індія знов купує російський СПГ, то це відкриє ще один ринок для Росії. Річ у тім, що президент Володимир Путін намагається переорієнтувати постачання скрапленого природного газу з Європи напередодні запровадження Європейським Союзом заборони на імпорт російського СПГ (відбудеться із 2027 року.)

Зауважте! Танкер Kunpeng місткістю 138 200 кубічних метрів прямує до термінала імпорту СПГ Дахедж у західній Індії, про що свідчать дані LSEG.

Що ще слід знати про СПГ Росії?