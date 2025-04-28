Доллар снова дорожает, а евро теряет: актуальный курс валют от НБУ

Официальный курс доллара после выходных прибавил в цене и теперь курс составляет уже 41,75 гривны. В то же время курс евро немного упал, но цена остается на уровне 47,38 гривны.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,75 гривны. То есть цена валюты выросла на 7 копеек против 25 апреля. Официальный курс евро зато составляет 47,38 гривны. То есть цена упала на 3 копейки.

Смотрите также Карточный перевод: за какую сумму придется заплатить налог

По состоянию на 29 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,74 гривны,

евро – 47,39 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 28 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,61 гривны , продажа – по 41,61 гривне ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 42,05 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,90 гривны, продажа – по 41,65 гривны.

Какой официальный курс доллара прогнозируют

Еще раньше банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что в начале мая официальный курс доллара будет на уровне 41,20 – 41,60 гривны за валюту.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Сравнив с начальным курсом года, который на 1 января составил 42,02 гривны за доллар, можно ожидать, что по итогам 4 месяцев года официальный курс доллара может потерять 1,5 – 1%.

Лесовой одновременно рассказал, что на наличном рынке курс валюты не будет отличаться от официального диапазона и составит в промежутке от 28 апреля по 4 мая на уровне 41,20 – 41,60 гривны.