Кому предусмотрена надбавка и как ее получить

В Пенсионном фонде напоминают, что часть украинских пенсионеров имеет право на получение надбавки к пенсии в размере 944 гривен. Получать ежемесячные дополнительные выплаты могут одинокие пенсионеры, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Выплата помощи предусмотрена Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц и решение правительства".

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Для получения надбавки к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность ежемесячно (в 2024 году это 944,4 гривны), нужно соответствовать нескольким критериям:

достичь возраста 80 лет;

проживать одному;

нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья, что документально подтверждено медицинским заключением;

получать пенсию по возрасту.

Чтобы получить надбавку к пенсии нужно подать в Пенсионный фонд Украины соответствующее заявление вместе с такими документами: