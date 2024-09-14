Кому передбачена надбавка та як її отримати

У Пенсійному фонді нагадують, що частина українських пенсіонерів має право на отримання надбавки до пенсії в розмірі 944 гривень. Отримувати щомісячні додаткові виплати можуть самотні пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду. Виплата допомоги передбачена Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб та рішення уряду".

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Для отримання надбавки до пенсії в розмірі 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність щомісяця (у 2024 році це 944,4 гривні), потрібно відповідати кільком критеріям:

досягти віку 80 років;

проживати одному;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я, що документально підтверджено медичним висновком;

отримувати пенсію за віком.

Щоб отримати надбавку до пенсії потрібно подати до Пенсійного фонду України відповідну заяву разом з такими документами: