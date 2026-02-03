Рекордный процент на коммуналку: на что украинцы тратили "зимнюю поддержку"

Украинцы активно используют помощь от государства в рамках пакета "зимней поддержки". Несмотря на возможность воспользоваться средствами для оплаты ряда услуг, самыми популярными из них остаются только три.

Что покупают за деньги государственной поддержки чаще всего?

О том, на что украинцы тратят "зимнюю тысячу", говорится на сайте правительства.

Пакет государственной помощи "зимняя поддержка" включает ряд программ. В частности это "зимняя тысяча", выплат в 6 500 гривен, "3 000 км по Украине" и другие.

По информации правительства, украинцы использовали более 12 миллиардов гривен госпомощи в рамках "зимней тысячи" (одно из направлений пакета "зимняя поддержка"). Деньги тратят на оплату коммунальных услуг, а также на лекарства и продукты. В процентном соотношении:

оплата коммунальных – 79,8%;

лекарства – 6,2%;

продукты – 5,5%.

К тому же "зимняя поддержка" имеет программу выплат в 6 500 гривен. Эту помощь направляют для уязвимых групп населения. Всего на программу подались 406 тысяч человек, из них – 374 тысячи украинцев уже получили деньги.

Обратите внимание! В этой категории выплат 64% средств люди потратили на одежду для всей семьи. Около 12% выплат – направили на аптеку и лекарства.

"3 000 км по Украине" – еще одно направление в рамках пакета государственной поддержки, где украинцы оформили более 180 тысяч билетов.

Благодаря инициативе украинцы могут путешествовать между прифронтовыми, центральными и западными областями, сохраняя связь с близкими, несмотря на расстояние,

– отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Также известно, что общая протяженность поездок по этим билетам составляет почти 80 миллионов километров.

До какого числа можно использовать "зимнюю тысячу"?

Если заявку на помощь подавали онлайн через Дію, соответственно получили средства на карточку "Национальный кэшбек" – есть время потратить деньги до 30 июня 2026 года.

Однако некоторым стоит поторопиться, ведь для одной из категорий возможность потратить помощь завершится в конце февраля. Об этом говорится на ресурсе "Правительственный курьер".

Отмечается, что пенсионеры или люди, которые получают другие соцвыплаты, могут использовать "зимнюю тысячу" до конца февраля 2026 года. Это связано с другим способом оформления. То есть через Укрпочту. Некоторым выплату сформировали автоматически, а кто-то напрямую обращался в отделение, чтобы подать заявку на помощь оффлайн.

Отменят ли льготы для тех, кто воспользовался "зимней поддержкой"?

Пока люди думают, как потратить помощь за 2025 год, некоторые уже рассчитывает на "зимнюю тысячу" 2026 года. Однако пока точного ответа от правительства нет. Говорят, что будут анализировать ситуацию и актуальность ближе к следующей зиме.

Ранее сообщалось, что на фоне новых выплат, украинцев беспокоит вопрос, что же будет с другой помощью. Как отметил Пенсионный фонд, "тысяча Зеленского" не влияет на субсидии и другие льготы, поэтому волноваться не стоит.