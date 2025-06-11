11 июня, 16:00
Ситуация с курсом не такая уж стабильная: 200 евро в гривнах это сейчас сколько
Основні тези
- Официальный курс евро в Украине 11 июня составлял 47,50 гривны.
- Средний курс в банках: покупка – 47,25, продажа – 47,70 гривны, в обменниках: покупка – 47,60, продажа – 47,71 гривны за евро.
В течение июня курс евро постоянно менялся. Происходившие колебания были незначительны. Однако они все же ощутимы.
Как изменился курс евро в Украине
11 июня, официальный курс евро в Украине вырос до – 47,50 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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В банках ситуация также изменилась, там средний курс евро, по данным "Минфина", таков:
- покупка – 47,25 гривны за евро;
- продажа – 47,70 гривны за евро.
А вот в обменниках ситуация несколько иная:
- покупка – 47,60 гривны за евро;
- продажа – 47,71 гривны за евро.
Сколько гривен можно получить при обмене 200 евро
- если обменивать 200 евро в банке, можно получить ориентировочно – 9 450 гривен;
- при обмене 200 евро в обменнике, можно выручить примерно – 9 520 гривен.
За сколько сегодня можно купить 200 евро
- в банке сегодня 200 евро можно купить за примерно – 9 540 гривен;
- в обменнике приобрести 200 евро можно за ориентировочно – 9 542 гривен.
Обратите внимание! Курс может отличаться в зависимости от места обмена.