Як змінився курс євро в Україні
11 червня, офіційний курс євро в Україні зріс до – 47,50 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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В банках ситуація також змінилась, там середній курс євро, за даними "Мінфіну", такий:
- купівля – 47,25 гривні за євро;
- продаж – 47,70 гривні за євро.
А от в обмінниках ситуація дещо інша:
- купівля – 47,60 гривні за євро;
- продаж – 47,71 гривні за євро.
Скільки гривень можна отримати при обміні 200 євро
- якщо обмінювати 200 євро у банку, можна отримати орієнтовно – 9 450 гривень;
- при обміні 200 євро в обміннику, можна виручити приблизно – 9 520 гривень.
За скільки сьогодні можна купити 200 євро
- у банку сьогодні 200 євро можна купити за приблизно – 9 540 гривень;
- в обміннику придбати 200 євро можна за орієнтовно – 9 542 гривень.
Зверніть увагу! Курс може відрізнятися залежно від місця обміну.