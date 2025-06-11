Как изменился курс евро в Украине

11 июня, официальный курс евро в Украине вырос до – 47,50 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В банках ситуация также изменилась, там средний курс евро, по данным "Минфина", таков:

покупка – 47,25 гривны за евро;

продажа – 47,70 гривны за евро.

А вот в обменниках ситуация несколько иная:

покупка – 47,60 гривны за евро;

продажа – 47,71 гривны за евро.

Сколько гривен можно получить при обмене 200 евро

если обменивать 200 евро в банке, можно получить ориентировочно – 9 450 гривен;

при обмене 200 евро в обменнике, можно выручить примерно – 9 520 гривен.

За сколько сегодня можно купить 200 евро

в банке сегодня 200 евро можно купить за примерно – 9 540 гривен;

в обменнике приобрести 200 евро можно за ориентировочно – 9 542 гривен.

Обратите внимание! Курс может отличаться в зависимости от места обмена.