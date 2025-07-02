8 советов для экономии электроэнергии после перехода на 230 вольт

1 июля украинская энергосистема перешла на 230 вольт в розетках вместо 220. Это позволит сэкономить средства и уменьшить потери энергии.

Почему Украина перешла на 230 вольт

Повышение напряжения – часть синхронизации с европейской энергосистемой, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Украинская энергосистема работает синхронно с европейской, поэтому чтобы гармонизировать нормы изменили напряжение – 230/400 вольт вместо прежних 220/380 вольт.

Допустимое отклонение от номинального напряжения предусмотрено в пределах 10% – от 207 до 253 вольт. Нововведения ввели 1 июля.

Как сэкономить электроэнергию

Нововведение даже должно уменьшить потребность в стабилизаторах, то есть позволит сэкономить средства и уменьшить потери энергии. Так же переход не повлияет на суммы в платежках, поскольку потребители платят не за напряжение, а за фактически потребленную электроэнергию, то есть киловатт-часы.

Так что, нет отдельных специальных инструкций, как экономить потребление электроэнергии после перехода на 230 вольт. Поэтому украинцы могут придерживаться общих советов:

Отключите электроприборы от сети, когда ими не пользуетесь. Даже в режиме ожидания они потребляют электроэнергию. Используйте режимы экономии энергии, если они доступны на ваших приборах. Многие современной бытовой техники имеют смарт-функции по экономии – используйте их. Стирка и сушка одежды при низких температурах. Это поможет сэкономить много энергии. В то же время в пиковые часы рекомендуется вообще отказаться от использования стиральной или посудомоечной машин. Не ставьте горячие блюда в холодильник. Это заставляет холодильник работать дольше и потреблять больше энергии. Поддерживайте комфортную температуру дома. Не следует нагревать или чрезмерно охлаждать помещение. Если же вам холодно, лучше теплее одеться, а если жарко – провентилируйте помещение открыв окна. Используйте естественное освещение. Сейчас световой день существенно длиннее: открывайте шторы и жалюзи, чтобы максимально использовать дневной свет, это поможет уменьшить потребность в искусственном освещении. Используйте термостат для регулирования температуры. Это поможет вам поддерживать комфортную температуру без расходования лишней энергии. Регулярно чистите фильтры кондиционера. Загрязненные фильтры могут снизить эффективность работы кондиционера и увеличить потребление энергии.

Следуя этим советам и используя преимущества умных технологий, вы можете существенно сэкономить электроэнергию и снизить нагрузку на электросеть.