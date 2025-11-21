Без репараций и санкций: кто выиграет от "мирного плана" Трампа

Предложенное США мирное соглашение предусматривает ограниченный бюджет на восстановление Украины после прекращения боевых действий и отказ от части территорий. При этом Россия сможет вернуться в мировую экономику и к сотрудничеству с США.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что предложенное мирное соглашение на 28 пунктов имеет противоречивые положения, которые указывают на общую позицию американцев и россиян относительно судьбы Украины. Эксперт говорит, что предусмотренных в планах средств на восстановление Украины недостаточно, а он сам не содержит реальных гарантий безопасности.

Кому экономически выгодны положения мирного соглашения?

Экономический блок мирного соглашения, которое обнародовало издание The Telegraph 20 ноября, содержит положения о восстановлении Украины и использовании для этого замороженных российских активов. Речь идет о 100 миллиардах долларов, а еще 100 должна дать Европа.

Заметим! По оценке Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и Правительства Украины, общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит 524 миллиарда долларов США. Такую сумму насчитали по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Предлагается 100 плюс 100. Во-первых, это никоим образом не покрывает реальные убытки. Во-вторых, там освещается очень интересный пункт 50% прибыли доли США от реализации тех 100 миллиардов,

– говорит экономист Олег Пендзин.

Согласно пунктам "мирного плана", США возглавят усилия по восстановлению и инвестированию в Украину и получат 50% прибыли от этого. Европейские активы России разморозят, а остальные замороженные будут инвестировать в реализацию совместных американо-российских проектов.

Обратите внимание! Большинство российских активов сосредоточены в странах ЕС. В ноябре Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам Евросоюза использовать до 185 миллиардов евро для поддержки Украины, что составляет большую часть суверенных активов России. В то же время в США хранят около 5 – 6 миллиардов долларов.

С моей точки зрения это точно вариант мягкой капитуляции Украины. Есть глубокое ощущение, что американцы решили именно таким образом закончить войну, и то активное давление, которое сегодня оказывается на Украину для согласования, на мой взгляд, очень противоречивых пунктов этого плана, как раз и демонстрирует, что есть общая позиция американцев и россиян по этому поводу. Если внимательно посмотреть этот документ, он полностью соответствует российской позиции и ни на шаг от нее не отступил,

– говорит экономист Олег Пендзин.

Напомним, что одним из пунктов плана является реинтеграция России в мировую экономику, в частности снятие санкций, которое будут обсуждать и согласовывать индивидуально и поэтапно.

Чем должна уступить Украина по условиям мирного соглашения?

Из обнародованных в медиа пунктов соглашения известно, что Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими, а линию соприкосновения на Херсонщине и Запорожье заморозят. В то же время украинские войска должны будут оставить часть Донецкой области, которая сейчас под контролем Украины, и эту зону будут считать нейтральной демилитаризованной зоной, принадлежащей России.

Также в положениях соглашения есть пункт о введении в эксплуатацию Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ и распределение произведенной ею электроэнергии между Украиной и Россией поровну.

Вместе с тем, мирное соглашение не содержит пункта о репарациях от России. От Киева ожидают также:

сокращения численности войска до 600 тысяч человек;

отказа от вступления в НАТО, что закреплено в конституции;

согласия на статус безъядерного государства;

отказа от претензий относительно действий России во время войны.

В этом документе обрисовываются новые принципы мировых отношений, мировой “безопасности”, где по сути есть индульгенция, разрешение для больших стран на агрессию против малых. То есть снятие любой юридической ответственности агрессора в отношении жертв агрессии, каких-то серьезных экономических последствий, потому что речь идет о частичном, но все-таки снятие санкционных ограничений. Никоим образом не накладываются какие-то мощные и долгосрочные репарации на страну-агрессора,

– заключает эксперт Олег Пендзин.

Что Украина получит взамен?