Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що запропонована мирна угода на 28 пунктів має суперечливі положення, які вказують на спільну позицію американців та росіян щодо долі України. Експерт говорить, що передбачених у планів коштів на відновлення України недостатньо, а він сам не містить реальних гарантій безпеки.

Кому економічно вигідні положення мирної угоди?

Економічний блок мирної угоди, яку оприлюднило видання The Telegraph 20 листопада, містить положення про відновлення України й використання для цього заморожених російських активів. Йдеться про 100 мільярдів доларів, а ще 100 має дати Європа.

Зауважимо! За оцінкою Світового банку, Єврокомісії, ООН та Уряду України, загальна вартість реконструкції та відновлення України впродовж наступного десятиліття становитиме 524 мільярди доларів США. Таку суму нарахували станом на 31 грудня 2024 року.

Пропонується 100 плюс 100. По-перше, це жодним чином не покриває реальні збитки. По-друге, там висвітлюється дуже цікавий пункт 50% прибутку долі США від реалізації тих 100 мільярдів,

– говорить економіст Олег Пендзин.

Згідно з пунктами "мирного плану", США очолять зусилля з відновлення та інвестування в Україну й отримають 50% прибутку від цього. Європейські активи Росії розморозять, а решту заморожених матимуть інвестувати в реалізацію спільних американсько-російських проєктів.

Зверніть увагу! Більшість російських активів зосереджені в країнах ЄС. У листопаді Європейська комісія запропонувала план, який дозволить урядам Євросоюзу використовувати до 185 мільярдів євро для підтримки України, що становить більшу частину суверенних активів Росії. Водночас у США зберігають близько 5 – 6 мільярдів доларів.

З мого погляду це є точно варіант м'якої капітуляції України. Є глибоке відчуття, що американці вирішили саме таким чином закінчити війну, і той активний тиск, який сьогодні спричиняється на Україну для погодження, на мій погляд, дуже контроверсійних пунктів цього плану, якраз і демонструє, що є спільна позиція американців і росіян з цього приводу. Якщо уважно подивитися цей документ, він повністю відповідає російській позиції й ні на крок від неї не відступив,

– каже економіст Олег Пендзин.

Нагадаємо, що одним із пунктів плану є реінтеграція Росії у світову економіку, зокрема зняття санкцій, яке обговорюватимуть та узгоджуватимуть індивідуально й поетапно.

Чим має поступитися Україна за умовами мирної угоди?

З оприлюднених у медіа пунктів угоди відомо, що Крим, Луганська і Донецька області будуть визнані де-факто російськими, а лінію зіткнення на Херсонщині й Запоріжжі заморозять. Водночас українські війська матимуть залишити частину Донеччини, яка нині під контролем України, і цю зону вважатимуть нейтральною демілітаризованою зоною, що належить Росії.

Також у положеннях угоди є пункт про введення в експлуатацію Запорізької АЕС під наглядом МАГАТЕ й розподіл виробленої нею електроенергії між Україною та Росією порівну.

Разом із тим, мирна угода не містить пункту про репарації від Росії. Від Києва очікують також:

скорочення чисельності війська до 600 тисяч;

відмови від вступу до НАТО, що закріплена в конституції;

згоди на статус без'ядерної держави;

відмови від претензій щодо дій Росії під час війни.

У цьому документі обмальовуються нові принципи світових стосунків, світової “безпеки”, де по суті є індульгенція, дозвіл для великих країн на агресію проти малих. Тобто зняття будь-якої юридичної відповідальності агресора щодо жертв агресії, якихось серйозних економічних наслідків, тому що мова йде про часткове, але все-таки зняття санкційних обмежень. Жодним чином не накладаються якісь потужні й довгострокові репарації на країну-агресора,

– підсумовує експерт Олег Пендзин.

Що Україна отримає натомість?