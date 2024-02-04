Когда Украина получит первые средства из 50 миллиардов от ЕС: в правительстве дали прогноз

Евросоюз согласовал программу помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро. Юлия Свириденко объяснила, когда стоит ожидать первый транш.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона заявила, что Украина может получить от Евросоюза первые средства уже в марте этого года. Речь идет о транше в рамках программы Ukraine Facility, передает 24 Канал.

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Сколько Украина может получить в этом году

В рамках программы помощи от ЕС на 50 миллиардов евро первый транш может составить 4,5 миллиарда.

Мы надеемся, что первый транш мы получим в марте в размере 4,5 миллиарда евро. За первый год мы прогнозируем получить 18 миллиардов евро прямой бюджетной поддержки,

– сказала она.

По ее словам, дефицит в украинском бюджете не удастся перекрыть одними средствами от Евросоюза. Поэтому наше правительство надеется, что партнеры из США последуют примеру ЕС.

Что говорят о помощи Украине от ЕС