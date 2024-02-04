Когда Украина получит первые средства из 50 миллиардов от ЕС: в правительстве дали прогноз
Евросоюз согласовал программу помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро. Юлия Свириденко объяснила, когда стоит ожидать первый транш.
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона заявила, что Украина может получить от Евросоюза первые средства уже в марте этого года. Речь идет о транше в рамках программы Ukraine Facility, передает 24 Канал.
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Сколько Украина может получить в этом году
В рамках программы помощи от ЕС на 50 миллиардов евро первый транш может составить 4,5 миллиарда.
Мы надеемся, что первый транш мы получим в марте в размере 4,5 миллиарда евро. За первый год мы прогнозируем получить 18 миллиардов евро прямой бюджетной поддержки,
– сказала она.
По ее словам, дефицит в украинском бюджете не удастся перекрыть одними средствами от Евросоюза. Поэтому наше правительство надеется, что партнеры из США последуют примеру ЕС.
Что говорят о помощи Украине от ЕС
- Недавно инвестиционный банкир Сергей Фурса в разговоре с 24 Каналом предположил, как лидерам ЕС удалось убедить Виктора Орбана снять вето с помощи Украине на 50 миллиардов евро. По его мнению, на премьер-министра Венгрии могли повлиять давление западной прессы и запасной план Брюсселя с негативными последствиями для его страны.
- Ранее политолог-международник Руслан Осипенко назвал согласование помощи для Украины на 50 миллиардов евро геополитическим сигналом России и США. Москве дали понять, что никто в Европе не устал от российско-украинской войны и не бросил наше государство, а Вашингтону оставили мало места для негативного маневра.