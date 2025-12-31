6 500 гривен от государства: кто из пенсионеров имеет право на выплату и на что ее потратить

Зимой значительная часть украинцев уже получили или получат 6 500 гривен от государства, в перечне также есть одна из категорий пенсионеров. Деньги можно будет потратить на теплую одежду, лекарственные средства и тому подобное.

Кто может получить 6 500 гривен "Зимней поддержки"?

Денежная помощь в этом году предусмотрена украинцам, которые больше всего пострадали от войны или оказались в трудных жизненных обстоятельствах, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

На получение помощи имеют право следующие категории граждан:

дети до 18 лет в малообеспеченных семьях;

дети из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам и на 1 ноября 2025 года не достигли 18 лет;

дети, над которыми установлена опека или попечительство (на каждого ребенка до 18 лет);

дети, в том числе с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

лица с инвалидностью I группы, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;

одинокие пенсионеры, чья пенсия не превышает 4 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2025 года (9 444 гривны), и которые получают надбавку на уход.

Выплату автоматически начисляли в ноябре, однако если она не поступила, можно было подать заявление в ПФУ до 17 декабря. В 2026 году подать заявление на получение средств невозможно, однако получатели смогут потратить свою помощь.

На что можно потратить 6 500 гривен в 2026 году?

Помощь для прохождения зимнего периода предоставляется исключительно в безналичной форме. Полученные средства разрешено использовать в течение 180 дней только на такие категории товаров:

одежда и обувь для зимнего периода;

лекарственные средства;

витамины и средства для поддержания здоровья в холодное время года.

Оплата возможна в магазинах и аптеках, которые принимают карты украинских банков или Дія.Картку.

Обратите внимание! Размер полученной помощи не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи и субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

