Почти в два раза: Ермак заявил, что активность российских танкеров уменьшилась

Западные санкции активно бьют по танкерному флоту России. В частности хорошую тенденцию продемонстрировал июнь.

Активность российских танкеров существенно уменьшилась

В июне активность сотен судов, которые перевозили российскую нефть в обход ограничений, обвалилась почти вдвое, передает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

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Речь идет о 343 танкерах. И, согласно словам представителя ОПУ, это является результатом скоординированных санкций Европейского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании.

Большинство из этих судов уже под санкциями,

– добавил Андрей Ермак.

Обратите внимание! Способность финансировать войну у Кремля снижается, потому что Россия очень зависит от этого флота и продажи энергоресурсов.