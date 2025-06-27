Почти в два раза: Ермак заявил, что активность российских танкеров уменьшилась
- Активность российских танкеров, перевозивших нефть в обход ограничений, в июне уменьшилась почти вдвое из-за западных ограничений.
- Санкции Евросоюза, США и Великобритании охватили сотни судов, что снизило способность России финансировать войну.
Западные санкции активно бьют по танкерному флоту России. В частности хорошую тенденцию продемонстрировал июнь.
Активность российских танкеров существенно уменьшилась
В июне активность сотен судов, которые перевозили российскую нефть в обход ограничений, обвалилась почти вдвое, передает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.
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Речь идет о 343 танкерах. И, согласно словам представителя ОПУ, это является результатом скоординированных санкций Европейского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании.
Большинство из этих судов уже под санкциями,
– добавил Андрей Ермак.
Обратите внимание! Способность финансировать войну у Кремля снижается, потому что Россия очень зависит от этого флота и продажи энергоресурсов.
Что известно о санкциях?
20 мая, Евросоюз принял 17-й пакет санкций против России. Ограничения охватили около 200 кораблей теневого флота. В частности санкции против танкеров ввела и Великобритания. Они были направлены против 10 организаций и 20 судов, включая нефтяные танкеры, компании, связанные с морским транспортом и тому подобное.