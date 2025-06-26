Алименты на двоих детей – какой размер выплат предполагается в 2025 году

После расторжения брака один из родителей должен постоянно платить алименты. То есть деньги в пользу своего ребенка.

Начисление алиментов в Украине

Это преимущественно делает лицо, не проживающее с детьми, пишет 24 Канал со ссылкой на Факты.

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В то же время размер алиментов не является четким и однозначным. В частности выплаты на двоих детей определяются судом.

Законодательством предусматривается два основных метода начисления алиментов:

в доле от дохода плательщика;

в фиксированной сумме.

Если алименты взимают в доле от заработка, то на двоих детей выделяют треть дохода. В то же время эта сумма не должна превышать десятикратный прожиточный минимум на каждого ребенка соответствующего возраста.

Обратите внимание! Такая форма начисления средств применяется, если дело не касается установления отцовства, материнства или участия третьих лиц.

Как определяют размер алиментов на двоих детей

При начислении алиментов на двух и более детей определяется единая доля от дохода, которая выплачивается до момента 18-летия старшего ребенка.

После достижения ребенком совершеннолетия (если второй родитель не обратился с новым иском) общая сумма уменьшается на ту долю, которая приходилась на совершеннолетнего ребенка.

В частности минимальная рекомендуемая сумма к выплате алиментов равна уровню прожиточного минимума для ребенка конкретного возраста:

2 563 гривен – для детей до 6 лет;

3 196 гривен – для детей от 6 до 18 лет;

3 028 гривен – для детей от 18 до 23 лет.

Закон гарантирует, что минимальный размер алиментов не может быть ниже 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста,

– говорится в тексте.

Заметьте! Однако суд может определить и большую сумму, если у плательщика алиментов есть достаточный доход.