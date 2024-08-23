Взимают ли алименты с военнослужащих

Пока в Украине идет война о родительских обязанностях тоже надо не забывать. Военнослужащие однозначно платят алименты на своих детей, но под вопросом с каких выплат.

Платят ли военные алименты

Адвокат Екатерина Анищенко рассказала для 24 Канала, что независимо от наличия дохода ежемесячные выплаты на содержание детей должны быть уплачены.

Читайте также Штрафы для пенсионеров: кто может оказаться под прицелом ПФУ

Екатерина Анищенко Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" С началом полномасштабного вторжения, большинство мужского населения было мобилизовано. Нередки случаи, когда мужчины, которые имели долги по алиментам, сейчас проходят службу в рядах ВСУ и соответственно получают заработную плату (денежное обеспечение).

Согласно постановлению Кабмина от 26 февраля 1993 года N 146 утвержден перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов. Ранее удержание проводилось только из зарплаты военнослужащего, но теперь есть изменения.

11 ноября 2022 года правительство постановлением № 1263 внесло изменения, которые позволили получать алименты не только из заработной платы, но и из других выплат, в частности дополнительного вознаграждения, которая выплачивается на период военного положения, кроме денежного обеспечения, что не имеет постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом.

Например, если судебным решением установлено: "взыскать алименты в размере одна четвертая части от всех доходов и заработка", то соответственно, если военнослужащий получает 130 тысяч гривен, то из этой суммы, уплачиваются обязательные платежи (налоги и сборы), а затем отчисляются алименты, размер которых, примерно, будет составлять 30 тысяч гривен,

– сказала она.

Если у плательщика алиментов более 1 ребенка, его выплаты поровну распределят между всеми. Если есть задолженность по алиментам за прошедшее время, то государственный исполнитель в постановлении о взыскании алиментов, отметит о взыскании 50% из заработка должника.