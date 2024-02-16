Антиукраинские акции в Польше: в МИД Украины рассказали, влияет ли это на экономику
МИД Украины считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше. Ведь это не только наносит многочисленные убытки украинской экономике, но и нарушает принципы украинско-польской солидарности.
Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал спикер МИД Олег Николаенко. Он подчеркнул, что украинцы платят своими жизнями, чтобы польские и другие европейские города жили в мире. Это не должно забываться или восприниматься как должное.
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Любые попытки радикальными или антирыночными мерами ослабить экономику Украины только подрывают способность сдерживать агрессию России, создавать дополнительные угрозы безопасности Польши и ее благосостоянию.
Николаенко добавил, что Украина глубоко благодарна как польской власти, так и польским гражданам за всю поддержку и помощь в течение этих двух лет полномасштабного вторжения России. "Украинская сторона всегда выступала за конструктивный подход решения вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей", – сказал он.
Также в МИД убеждены, что любые попытки подорвать фундамент солидарности между Украиной и Польшей не будут иметь успеха, ведь наша страна решительно настроена укреплять отношения с Польшей.
Что известно о рассыпанном украинском зерне на границе с Польшей
- 9 февраля польские фермеры начали общенациональную забастовку в связи с решением Еврокомиссии продлить еще на год льготы для украинской продукции. Речь идет о полном открытии рынка ЕС.
- Поэтому протестующие заявили, что будут блокировать пункты пропуска на границе как минимум до 10 марта. Что касается требований, то это отказ от внедрения Green Deal, запрет импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требование поддержки животноводства.
- Зеленский вчера, 15 февраля, отметил, что уже провел совещание по пограничной ситуации с Польшей. По его результатам, он поручил премьер-министру Шмыгалю срочно переговорить с Туском.