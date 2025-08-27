Укр Рус
27 августа, 15:30
3

Нардеп Лабунская снова задолжала: налоговая требует более миллиона гривен

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Окружной административный суд Киева открыл производство по взысканию с нардепа Анжелики Лабунской налогового долга в размере 1 096 192,04 гривны.

  • Дело рассмотрят по упрощенному исковому производству без судебного заседания, а долг касается неуплаты налогов за землю и недвижимость.

     

Окружной административный суд Киева открыл производство по взысканию налогового долга с народного депутата. Иск подало Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области.

Сколько задолжала Лабунская?

Дело о неуплате налогов завели против депутата Анжелики Лабунской, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

  • Налоговая требует взыскать с нардепа долг, который образовался в результате неуплаты налогов за землю и недвижимость.
  • Размер долга, согласно судебным документам, составляет 1 096 192,04 гривны.

Суд постановил, что рассмотрение дела состоится по механизму упрощенного искового производства. То есть судебное заседание не будут проводить и стороны не будут вызывать, а рассмотрят иск в письменной форме.

Что известно о нардепе Лабунской?

Анжелика Лабунская с 2006 года четыре раза становилась народным депутатом Украины (созыв 5 – 7, 9), представляя "Батькивщину". В Верховной Раде она работала в комитетах, занимавшихся вопросами правосудия и экологической политики. В 2015–2016 годах Лабунская возглавляла Житомирский областной совет.

Какие еще скандалы связаны с Лабунской?

  • В июне Печерский суд Киева также открыл производство против Лабунской и ее сына. Иск в суд подала компания "Киевтеплоэнерго" из-за неуплаты долгов за коммуналку, вероятно, за отопление столичной квартиры нардепа.

  • Депутат уже более полутора лет не посещает пленарные заседания Верховной Рады. Однако при этом Лабунская задекларировала за 2024 год 2,3 миллиона долларов США, 300 тысяч евро, 250 тысяч швейцарских франков и более 24 миллионов гривен.

  • Ранее, когда представительница "Батькивщины" еще бывала в парламенте, то неоднократно попадала в курьезные ситуации. Однажды журналисты "подловили" Лабунскую, когда та придремала на заседании Рады, другого – как играла в игру на телефоне.