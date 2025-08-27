Окружной административный суд Киева открыл производство по взысканию налогового долга с народного депутата. Иск подало Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области.

Сколько задолжала Лабунская?

Дело о неуплате налогов завели против депутата Анжелики Лабунской, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Налоговая требует взыскать с нардепа долг, который образовался в результате неуплаты налогов за землю и недвижимость.

Размер долга, согласно судебным документам, составляет 1 096 192,04 гривны.

Суд постановил, что рассмотрение дела состоится по механизму упрощенного искового производства. То есть судебное заседание не будут проводить и стороны не будут вызывать, а рассмотрят иск в письменной форме.

Что известно о нардепе Лабунской? Анжелика Лабунская с 2006 года четыре раза становилась народным депутатом Украины (созыв 5 – 7, 9), представляя "Батькивщину". В Верховной Раде она работала в комитетах, занимавшихся вопросами правосудия и экологической политики. В 2015–2016 годах Лабунская возглавляла Житомирский областной совет.

Какие еще скандалы связаны с Лабунской?