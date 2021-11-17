Журналисты "поймали", как нардепка задремала. Видео опубликовал фотограф Александр Гончаров.
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На кадрах видно, как представительница "Батькивщины" борется со сном. Ей не помешали даже шум в зале Рады и активные разговоры коллег.
Анжелика Лабунская вздремнула во время заседания: смотрите видео
Кстати, нардепу не впервые скучно на заседаниях Рады. В феврале 2020 года журналисты заметили, как она играла в игру на телефоне.
Как реагируют в сети
В социальных сетях активно распространили видео. Пользователи обсуждают курьезный момент и предлагают свои варианты, что может сниться народной избраннице:
- "Тяжелая роботка...";
- "Ей приснился шум дождя и шаги твои в тумане";
- "И снятся ей закаты и откаты";
- "Она думает о народе".
Депутаты не впервые устают на заседаниях
- Жан Беленюк заснул во время заседания.
- Во время выступления коллеги вздремнул Николай Стефанчук.
- Решил отдохнуть в Раде и полежать на столе Алексей Устенко.
- Орест Саламаха более часа проспал под колонной.
Полный текст публикации в Фейсбуке:
Тссс. Анжелика Лабунская спит. Как считаете, что ей снится?