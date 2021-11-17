Журналісти "зловили", як нардепка задрімала. Відео опублікував фотограф Олександр Гончаров.
Також читайте Розглядають купальники й задротять в телефонах: чим займались депутати на засіданні Ради
На кадрах видно, як представниця "Батьківщини" бореться зі сном. Їй не завадили навіть шум в залі Ради та активні розмови колег.
Анжеліка Лабунська придрімала під час засідання: дивіться відео
До речі, нардепці не вперше нудно на засіданнях Ради. В лютому 2020 року журналісти помітили, як вона грала у гру на телефоні.
Як реагують в мережі
В соціальних мережах активно розповсюдили відео. Користувачі обговорюють курйозний момент та пропонують свої варіанти, що може снитись народній обраниці:
- "Важка роботка...";
- "Їй наснився шум дощу і кроки твої в тумані";
- "І сняться їй закати і відкати";
- "Вона думає про народ".
Депутати не вперше втомлюються на засіданнях
- Жан Беленюк заснув під час засідання.
- Під час виступу колеги придрімав Микола Стефанчук.
- Вирішив відпочити в Раді і полежати на столі Олексій Устенко.
- Орест Саламаха понад годину проспав під колоною.
Повний текст публікації у фейсбуці:
Тссс. Анжеліка Лабунська спить. Як вважаєте, що їй сниться?