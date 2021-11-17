Журналісти "зловили", як нардепка задрімала. Відео опублікував фотограф Олександр Гончаров.

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На кадрах видно, як представниця "Батьківщини" бореться зі сном. Їй не завадили навіть шум в залі Ради та активні розмови колег.

Анжеліка Лабунська придрімала під час засідання: дивіться відео


До речі, нардепці не вперше нудно на засіданнях Ради. В лютому 2020 року журналісти помітили, як вона грала у гру на телефоні.

Як реагують в мережі

В соціальних мережах активно розповсюдили відео. Користувачі обговорюють курйозний момент та пропонують свої варіанти, що може снитись народній обраниці:

  • "Важка роботка...";
  • "Їй наснився шум дощу і кроки твої в тумані";
  • "І сняться їй закати і відкати";
  • "Вона думає про народ".

Депутати не вперше втомлюються на засіданнях

Повний текст публікації у фейсбуці:

Тссс. Анжеліка Лабунська спить. Як вважаєте, що їй сниться?