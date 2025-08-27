Скільки заборгувала Лабунська?

Справу про несплату податків завели проти депутатки Анжеліки Лабунської, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Податкова вимагає стягнути з нардепки борг, який утворився внаслідок несплати податків за землю та нерухомість.

Розмір боргу, згідно з судовими документами, складає 1 096 192,04 гривні.

Суд ухвалив, що розгляд справи відбудеться за механізмом спрощеного позовного провадження. Тобто судове засідання не проводитимуть і сторони не викликатимуть, а розглянуть позов у письмовій формі.

Що відомо про нардепку Лабунську? Анжеліка Лабунська з 2006 року чотири рази ставала народною депутаткою України (скликання 5 – 7, 9), представляючи "Батьківщину". У Верховній Раді вона працювала в комітетах, що опікувалися питаннями правосуддя та екологічної політики. У 2015–2016 роках Лабунська очолювала Житомирську обласну раду.

Які ще скандали пов'язані з Лабунською?