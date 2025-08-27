Скільки заборгувала Лабунська?
Справу про несплату податків завели проти депутатки Анжеліки Лабунської, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Дивіться також Скількох українців звільнили від податків через війну
- Податкова вимагає стягнути з нардепки борг, який утворився внаслідок несплати податків за землю та нерухомість.
- Розмір боргу, згідно з судовими документами, складає 1 096 192,04 гривні.
Суд ухвалив, що розгляд справи відбудеться за механізмом спрощеного позовного провадження. Тобто судове засідання не проводитимуть і сторони не викликатимуть, а розглянуть позов у письмовій формі.
Що відомо про нардепку Лабунську?
Анжеліка Лабунська з 2006 року чотири рази ставала народною депутаткою України (скликання 5 – 7, 9), представляючи "Батьківщину". У Верховній Раді вона працювала в комітетах, що опікувалися питаннями правосуддя та екологічної політики. У 2015–2016 роках Лабунська очолювала Житомирську обласну раду.
Які ще скандали пов'язані з Лабунською?
У червні Печерський суд Києва також відкрив провадження проти Лабунської та її сина. Позов до суду подала компанія "Київтеплоенерго" через несплату боргів за комуналку, ймовірно, за опалення столичної квартири нардепки.
Депутатка вже більш як півтора року не відвідує пленарні засідання Верховної Ради. Однак при цьому Лабунська задекларувала за 2024 рік 2,3 мільйона доларів США, 300 тисяч євро, 250 тисяч швейцарських франків та понад 24 мільйони гривень.
Раніше, коли представниця "Батьківщини" ще бувала у парламенті, то неодноразово потрапляла в курйозні ситуації. Одного разу журналісти "підловили" Лабунську, коли та придрімала на засіданні Ради, іншого – як грала в гру на телефоні.