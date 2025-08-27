Сколько задолжала Лабунская?
Дело о неуплате налогов завели против депутата Анжелики Лабунской, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
- Налоговая требует взыскать с нардепа долг, который образовался в результате неуплаты налогов за землю и недвижимость.
- Размер долга, согласно судебным документам, составляет 1 096 192,04 гривны.
Суд постановил, что рассмотрение дела состоится по механизму упрощенного искового производства. То есть судебное заседание не будут проводить и стороны не будут вызывать, а рассмотрят иск в письменной форме.
Что известно о нардепе Лабунской?
Анжелика Лабунская с 2006 года четыре раза становилась народным депутатом Украины (созыв 5 – 7, 9), представляя "Батькивщину". В Верховной Раде она работала в комитетах, занимавшихся вопросами правосудия и экологической политики. В 2015–2016 годах Лабунская возглавляла Житомирский областной совет.
Какие еще скандалы связаны с Лабунской?
В июне Печерский суд Киева также открыл производство против Лабунской и ее сына. Иск в суд подала компания "Киевтеплоэнерго" из-за неуплаты долгов за коммуналку, вероятно, за отопление столичной квартиры нардепа.
Депутат уже более полутора лет не посещает пленарные заседания Верховной Рады. Однако при этом Лабунская задекларировала за 2024 год 2,3 миллиона долларов США, 300 тысяч евро, 250 тысяч швейцарских франков и более 24 миллионов гривен.
Ранее, когда представительница "Батькивщины" еще бывала в парламенте, то неоднократно попадала в курьезные ситуации. Однажды журналисты "подловили" Лабунскую, когда та придремала на заседании Рады, другого – как играла в игру на телефоне.