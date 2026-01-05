Укр Рус
Экономика Новости экономики Враг ударил по энергетике: три региона пострадали, один город обесточен полностью
5 января, 10:41
4

Враг ударил по энергетике: три региона пострадали, один город обесточен полностью

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Российская армия ударила по энергообъектам в нескольких регионах Украины, полностью обесточив город Славутич.
  • Аварийно-восстановительные работы начались, но энергетики, которые их выполняют, также подвергаются обстрелам; применяются графики отключения света.

Российская армия в ночь на понедельник, 5 января, ударила ракетами и дронами по энергообъектам в нескольких регионах Украины. В результате обстрелов один из городов на севере страны обесточен полностью.

Какие последствия вражеской атаки?

В результате ночной атаки на утро были обесточены потребители в Харьковской, Донецкой и Черниговской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также Атака на Украину 165 БпЛА и ракетами: куда попал враг и сколько сбила ПВО

Также полностью без света после вражеских ударов 5 января остался город Славутич, что административно входит в состав Киевской области.

Аварийно-восстановительные работы начались везде, где это позволяют условия безопасности. Продолжается восстановление поврежденного ранее врагом оборудования в других регионах, 
– заявили в Укрэнерго.

Кроме того, россияне нанесли удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области, добавили в Минэнерго.

Важно! Энергетики пытаются как можно быстрее вернуть свет потребителям, но и сами попадают под обстрелы. Так, по данным Минэнерго, во время выполнения аварийно-восстановительных работ бригада "Харьковоблэнерго" атаковал вражеский БПЛА, однако обошлось без пострадавших.

Что известно о ситуации в Славутиче?

В Славутиче после обесточивания все объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание, в городе есть тепло и вода.

Глава Киевской ОГА Николай Калашник рассказал, что в городе после российской атаки без света остались почти 8,5 тысяч семей.

Объекты социальной сферы перешли на работу от генераторов и батарей. Связь и интернет имеется. Город держится и работает, 
– подчеркнул Калашник.

По его словам, в Славутиче развернули "Пункты несокрушимости", а полицию и ГСЧС перевели на усиленный режим работы.

Обратите внимание! В Черниговском облэнерго подтвердили, что в результате российской атаки были повреждены несколько важных энергообъектов в области, что и привело к обесточиванию Славутича. Фактически город является частью Черниговской области, но административно подчиняется власти Киевской области.

Какова ситуация в энергосистеме?

  • Из-за предыдущих массированных ракетных и дроновых ударов по энергетической инфраструктуре в большинстве регионов Украины 5 января действуют ограничения на потребление электроэнергии. Для промышленности и бизнеса введены графики ограничения мощности, а для населения и других потребителей применяются почасовые отключения света.

  • В то же время спрос на электроэнергию снова растет. Сегодня по состоянию на 9:30 уровень потребления был на 1,3% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу, 2 января. Основная причина – похолодание, которое охватило большинство регионов страны по сравнению с концом прошлой недели.

  • В регионах, где действуют почасовые отключения, энергетики подчеркивают необходимость экономного использования электроэнергии. Потребителей призывают по возможности минимизировать использование мощных электроприборов и переносить энергоемкие процессы на ночное время – после 23:00. Рациональное потребление поможет сократить продолжительность вынужденных обесточиваний.