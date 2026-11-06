Враг вновь нанес удар по энергообъектам Днепропетровской области: вспыхнул пожар

Оккупанты продолжают целенаправленно наносить удары по критически важной инфраструктуре, пытаясь оставить украинцев в темноте. Очередной вражеский обстрел российские войска направили на энергетику Днепропетровской области.

Что известно о последствиях обстрела

На этот раз под удар попали сразу несколько объектов ДТЭК, которые враг уже атаковал ранее, сообщили в компании.

По информации энергетиков, россияне нанесли удары по нескольким объектам в Днепропетровской области утром 6 ноября. В результате атаки произошло возгорание.

Сегодня утром под удар попали сразу несколько наших объектов. Попадания повредили оборудование и вызвали пожар,

– сообщили в ДТЭК.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры. В компании заверили, что стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Делаем все возможное, чтобы в каждом доме было свет и тепло,

– подчеркнули энергетики.

В то же время в ДТЭК не уточнили, сколько именно объектов пострадало.

Обратите внимание! В ДТЭК отметили, что эти объекты ранее уже пострадали от российских атак. Тогда энергетикам потребовалось до трех суток, чтобы завершить ремонтные работы и восстановить электроснабжение для всех семей.

Как враг терроризирует Днепропетровскую область

7 октября российский FPV-дрон упал и взорвался на въезде на территорию одного из участков ДТЭК. Тогда в компании сообщили, что это уже девятый целенаправленный удар по этому конкретному участку с начала осени.

На следующий день, 8 октября, россияне атаковали еще один объект ДТЭК, а утром 9 октября нанесли удар по другому участку. В результате обстрелов было повреждено энергооборудование и возник пожар. Сотрудники компании не пострадали.

Напомним, Днепропетровская область регулярно страдает от целенаправленных атак на критическую инфраструктуру. Напомним, в конце октября Россия нанесла серию массированных ударов по энергетике Днепра и Каменского, в результате чего пришлось вводить экстренные отключения электричества. Тогда без электроснабжения остались десятки микрорайонов, а также остановилось движение городского электротранспорта.

Кроме того, во время " налет дронов на предприятия ДТЭК 31 октября " значительные разрушения понесли технологические сооружения, а трое горняков получили ранения.