Эксперт по энергетике спрогнозировал, к чему готовиться украинцам зимой

Ряд областей Украины перешли на графики отключения света из-за недавнего обстрела врага по энергообъектам. В некоторых областях произошел блэкаут. В Харькове на несколько дней остановилось метро. Понемногу города начинают оправляться, графики подачи электроэнергии становятся мягче.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, озвучив, что атака России 8 ноября была мощной, ведь на энергосистему Украины враг направил более 500 средств поражения.

Атаки и восстановление после них: какой прогноз на зиму?

Во время атаки на энергетический сектор Украины противник пытался уничтожить не только крупные объекты, но и маленькие. Россия нацелилась и на генерирующие мощности, и на высоковольтные и распределительные сети, и на точки газодобычи.

"Это была очередная комплексная атака по энергетике с попыткой уничтожать и мелкие объекты, в том числе распределенной генерации. Но вместе с этим метро в Харькове заработало на третий день после такой атаки, метро в Киеве тоже функционирует, электричество возвращается шаг за шагом", – подчеркнул Харченко.

Директор Центра исследований энергетики констатирует, что ситуация сложная, но она остается контролируемой. Он прогнозирует, что эта зима так и пройдет: Россия будет наносить массированные удары, после них Украина будет переживать тяжелые 7 – 10 дней, но сможет восстановиться.

Восстановление будет происходить ощутимыми темпами, довольно быстрыми. Затем будет снова удар с интервалом в 5 – 7 недель. К сожалению, россияне способны наносить удары с такой интенсивностью. С нашей стороны будет усиливаться ПВО, мы уже чувствуем по определенным объектам, что работают дроны-перехватчики,

– озвучил Харченко.

Эксперт по энергетике подытожил, что после любой атаки нужно время на восстановление, чтобы перезапустить оборудование. Украинские энергетики, по его словам, продолжают жить в постоянном процессе соревнования с россиянами, которые стремятся уничтожить энергосистему Украины, чтобы ее города погрузить в блэкаут.

Россия обстреливает энергообъекты Украины