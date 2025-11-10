Експерт з енергетики спрогнозував, до чого готуватися українцям узимку
- Україна переживає регулярні атаки на енергетичну систему, але їй вдається відновлюватися відносно оперативно.
- Росія у зимовий період завдаватиме комбінованих ударів з інтервалом у 5 – 7 тижнів.
Низка областей України перейшла на графіки відключення світла через нещодавній обстріл ворога по енергооб'єктах. Подевуди стався блекаут. У Харкові на декілька днів зупинилось метро. Потроху міста починають оговтуватися, графіки подачі електроенергії стають м'якішими.
Про це в етері 24 Каналу зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, наголосивши на тому, що атака Росії 8 листопада була потужною, адже на енергосистему України ворог спрямував понад 500 засобів ураження.
Дивіться також Ситуація досі складна: в Україні 10 листопада діятимуть графіки відключень
Атаки та відновлення після них: який прогноз на зиму?
Під час атаки на енергетичний сектор України противник намагався знищити не лише великі об'єкти, а й маленькі. Росія націлилась і на генеруючі потужності, і на високовольтні й розподільчі мережі, і на точки газовидобутку.
"Це була чергова комплексна атака по енергетиці з намаганням знищувати й дрібні об'єкти, в тому числі розподіленої генерації. Але разом з цим метро в Харкові запрацювало на третій день після такої атаки, метро в Києві теж функціонує, електрика повертається крок за кроком", – підкреслив Харченко.
Директор Центру досліджень енергетики констатує, що ситуація складна, але вона залишається контрольованою. Він прогнозує, що ця зима так і пройде: Росія завдаватиме масованих ударів, після них Україна переживатиме важкі 7 – 10 днів, але матиме змогу відновитись.
Відновлення буде відбуватися відчутними темпами, доволі швидкими. Потім буде знову удар з інтервалом в 5 – 7 тижнів. На жаль, росіяни спроможні завдавати удари з такою інтенсивністю. З нашого боку буде підсилюватись ППО, ми вже відчуваємо щодо певних об'єктів, що працюють дрони-перехоплювачі,
– озвучив Харченко.
Експерт з енергетики підсумував, що після будь-якої атаки потрібен час на відновлення, аби перезапустити обладнання. Українські енергетики, з його слів, продовжують жити в постійному процесі змагання з росіянами, які прагнуть знищити енергосистему України, аби її міста занурити в блекаут.
Росія обстрілює енергооб'єкти України
В Міненерго доповіли, що після комбінового обстрілу 8 листопада, коли Росія застосувала зокрема понад 30 балістичних ракет, у більшості регіонів України довелося впровадити погодинні графіки відключення світла. Найскладніша ситуація наразі у Сумській, Харківській і Полтавській областях.
У міністерстві констатують, що Росія змінила тактику обстрілів. Тепер вона націлюється не лише на об'єкти генерації, а паралельно і на мережі систем передачі й розподілу електричної енергії.
- У ніч на 9 листопада ворог атакував дронами одну з українських ТЕЦ, збудовану у 2016 році. Вона стала першою великою станцією на біомасі в Україні. Обстріляна ТЕЦ розташована в Чернігівській області, у населеному пункті Корюківка. Вона здатна була виробляти електроенергію і тепло з органічних відходів, її потужність складає 4 мВт.