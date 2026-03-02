Россия хочет оставить украинцев без воды: к чему готовиться в 2026 году
- Россия планирует волну ударов по Украине, в частности нацеленную на водоснабжение, что может привести к перебоям с водой.
- Дома рекомендуют держать трехдневный запас питьевой и технической воды для обеспечения потребностей в случае новых атак на инфраструктуру.
Россия готовится нанести новые удары по инфраструктуре Украины, сосредоточившись в частности на водоснабжении. Какие рекомендации стоит учесть при подготовке к возможным перебоям с водой рассказываем далее.
Как подготовиться к проблемам с водоснабжением?
Запасы воды нужно создавать по крайней мере на трое суток и периодически обновлять, если речь идет об использовании для технических нужд. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.
Смотрите также Без этих изменений все повторится: как украинцам готовиться к следующей военной зиме
Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта предупредил о новой волне вражеских ударов по Украине, которые готовит враг. Известно, что Россия планирует атаковать водоснабжение и логистику.
На случай возможных обстрелов стоит подготовить трехдневный запас питьевой и технической воды, говорит эксперт по ЖКХ Кристина Ненно. На одного человека должно приходиться не менее 2 литров питьевой и 10 литров технической воды в сутки. Последняя нужна в таком количестве для гигиены и приготовления пищи.
Люди должны понимать, что длительное время может отсутствовать водоснабжение и нужно подготовить вот эти запасы. Почему трое суток? Потому что всегда на случай чрезвычайных ситуаций организуют подвоз питьевой воды или ее начинают раздавать некоторые производители. Все зависит от ситуации.
Эксперт отмечает, что для подготовки домашних запасов воды следует отдавать предпочтение заводской фасованной воде, ведь она может храниться и быть пригодной для питья дольше.
Очень важно не использовать для питья воду, которую, например, набрали из крана или давно открытую. То есть это должна быть исключительно свежая, герметично упакованная заводская вода. Потому что когда вода где-то набрана и она стоит, или даже заводская была открыта, например, месяц назад, она уже может быть опасной для питья. То есть такую воду исключительно нужно перекипятить,
– говорит Кристина Ненно.
Заметьте! ГСЧС рекомендует обозначать емкости с водой бирками "для питья" и "для технических нужд", а кипяченую для обеззараживания воду хранить не более суток.
Что известно о российских атаках на системы водоснабжения Украины?
Информацию о том, что Россия будет бить по водоснабжению в Украине, обсуждают с февраля. Враг продолжает осуществлять массированные атаки, однако меняет стратегию и объекты для ударов.
Известно, что 22 февраля Россия нанесла удар по логистике, в частности железной дороге, и инфраструктуре водоснабжения в городах. В марте местные власти общин получила поручение сосредоточиться на подготовке к возможным вызовам в этой сфере.
Напомним, что в 2022 году более полумиллиона жителей Николаева остались без постоянного водоснабжения после того, как Россия взорвала ключевой магистральный водопровод. Вернуть поставки воды Николаеву удалось осенью 2025 года, потратив 6,3 миллиарда гривен на строительство трубопровода длиной 136 километров.