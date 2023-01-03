Теперь победитель торгов будет определяться по тендерным предложениям, без проведения аукциона. Новые правила будут действовать во время военного положения и в течение 90 дней после его окончания.

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В условиях отключения питания и интернета не все участники имели возможность торговаться в аукционе. В то же время, равный доступ является ключевым принципом публичных закупок. Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется,

– заявила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

В некоторых категориях закупок аукционы могут оказаться опциональными, если аналитика покажет эффективность тендеров без них.

Одновременно будем делать аналитику, как это изменение повлияет на разные категории закупок. Было много дискуссий, нужны ли аукционы для сложных предметов закупки, например строительства. Директивами ЕС предусмотрено, что аукционы должны быть опциональными. По требованию World Bank Ukraine мы реализуем отдельную процедуру, в которой аукционы будут опциональными, то есть по решению заказчика. Поэтому через 1-2 месяца посмотрим на цифры, если подтвердится, что в разных категориях закупок стратегия тендера без аукциона может быть более эффективной, вернем аукционы в качестве опционального инструмента торгов для всех закупок,

– объяснила Юлия Свириденко.

Также по словам министерши, постановлением была упразднена локализация при закупках на нужды Вооруженных Сил. То есть пикапы, грузовой транспорт, скорые и прочее теперь можно покупать на нужды ВСУ без учета требований локализации.

Локализации производства – это показатель местной составляющей в удельном весе стоимости сырья, материалов, узлов, агрегатов, деталей, составных частей и комплектующих изделий, работ, услуг и других составляющих отечественного производства в себестоимости товара, являющегося предметом закупки.