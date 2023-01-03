Відтепер переможець торгів визначатиметься за тендерними пропозиціями, без проведення аукціону. Нові правила діятимуть під час воєнного стану та протягом 90 днів після його закінчення.

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В умовах відключення живлення та інтернету, не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується,

– заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У деяких категоріях закупівель аукціони можуть стати опціональними, якщо аналітика покаже ефективність тендерів без них.

Одночасно будемо робити аналітику, як ця зміна вплине на різні категорії закупівель. Було багато дискусій, чи потрібні аукціони для складних предметів закупівлі, наприклад, будівництва. Директивами ЄС передбачено, що аукціони мають бути опціональними. На вимогу World Bank Ukraine ми реалізовуємо окрему процедуру, в якій аукціони будуть опціональними, тобто на рішення замовника. Тому через 1-2 місяці подивимося на цифри, якщо підтвердиться, що в різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути більш ефективною, повернемо аукціони як опціональний інструмент торгів для всіх закупівель,

– пояснила Юлія Свириденко.

Також за словами міністерки, постановою була скасована локалізація при закупівлях на потреби Збройних Сил. Тобто пікапи, вантажний транспорт, швидкі та інше тепер можна купувати на потреби ЗСУ без урахування вимог локалізації.

Локалізації виробництва – це показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі.