Франция поддержит авиакомпании из-за дефицита топлива: будут ли отменять рейсы

Французское правительство готовит пакет поддержки для авиакомпаний, которые страдают от дефицита авиационного топлива из-за войны в Иране. Однако масштабных отмен авиарейсов этим летом во Франции не ожидают.

Будут ли отменять рейсы во Франции?

Об этом в пятницу, 8 мая, заявил министр транспорта Франции Филипп Таберо, пишет Reuters.

Смотрите также Разрешение от правительства: почему Великобритания сокращает авиарейсы перед летним сезоном

По его словам, большинство авиакомпаний не заинтересованы в том, чтобы отменять рейсы в летний сезон. Ведь именно в этот период они получают основную часть своих доходов.

В то же время министр признал, что отдельные перевозчики все же несколько сократили объемы полетов.

Сейчас французское правительство пытается поддержать авиакомпании, страдающих от топливного кризиса. На этой неделе на встрече с представителями перевозчиков чиновники достигли договоренностей по программе поддержки.

Пакет мер в частности предусматривает:

отсрочку уплаты взносов на социальное страхование;

продление сроков налоговых платежей;

и более гибкие правила для объемов загрузки топлива.

Авиакомпании столкнулись с серьезным ударом. Правительство полностью мобилизовано для их поддержки и помощи в преодолении этого сложного периода,

– подчеркнул Таберо.

Какова ситуация с авиатопливом во Франции?

Французские перевозчики страдают от высоких цен на топливо и перебоев с поставками, поскольку блокада Ормузского пролива на фоне войны в Иране продолжается.

В то же время Франция значительно зависит от поставок энергоносителей с Ближнего Востока, пишет France 24. По словам профессора кафедры транспорта и региональной экономики в Университете Антверпена Вутера Девульфа, страна производит значительно меньше авиакеросина, чем потребляет.

Каждый год французские заводы производят около 3 миллионов тонн, но страна потребляет 5 миллионов. Дополнительные два миллиона поступают из-за рубежа, преимущественно с Ближнего Востока,

– рассказал Девульф.

Например, страны Персидского залива экспортируют самый распространенный тип авиационного керосина – Jet A-1.

Статистика Министерства энергетики Франции показывает, что страна еще до войны в Иране лишь на половину обеспечивала себя авиатопливом:

50% перерабатывалось во Франции;

20% – на Ближнем Востоке;

остальные 30% поставлялась из других стран Европы, США и Азии.

Поэтому сейчас ситуация с авиатопливом в стране напряженная.

Но и другие европейские страны находятся в похожей ситуации. А органы власти в Европе активно ищут способы предотвращать масштабные отмены рейсов этим летом после того, как европейские авиакомпании предупредили о возможном дефиците авиатоплива уже в ближайшие недели.

Обратите внимание! Авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии 24 Канала объяснил, что около 30% авиатоплива поставляется в Европу из стран Персидского залива. А потому сокращение поставок может быть довольно ощутимым. Однако, по его мнению, дефицит будет касаться не всех стран, в частности в Польше есть собственная переработка нефтепродуктов.

Какие авиакомпании уже отменяют рейсы?

В начале мая нидерландский лоукостер Transavia сообщил о первых отмены рейсов, запланированных на май и июнь. В компании объяснили это резким подорожанием авиатоплива.

Серьезные изменения анонсировала и крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa. Из-за скачка цен на топливо, которые на фоне войны с Ираном фактически выросли вдвое, перевозчик решил сократить 20 тысяч рейсов в период с мая по октябрь.

О возможном урезании полетов также предупредил крупнейший европейский лоукостер Ryanair. В то же время United Airlines планирует уменьшить количество рейсов в течение следующих двух кварталов.

Сокращения коснутся и Scandinavian Airlines, где заявили об отмене примерно 1 000 рейсов из-за более дорогого авиатоплива. Подобные шаги анонсировала и Air New Zealand, которая еще в начале мая сообщила об уменьшении полетов примерно на 5%, то есть примерно на 1 100 рейсов.