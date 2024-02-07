Экстрадиции не будет

При этом, экс-глава НБУ назвал открытое против него дело НАБУ "классическим политическим преследованием". Он также заявил, что в случае возвращения в Украину не надеется на справедливый судебный процесс.

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Шевченко покинул Украину в сентябре и вскоре после возбуждения уголовного дела подал заявление о предоставлении убежища в Австрии, где находится до сих пор. Его местонахождение пока не изменится: австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции,

– отмечается в статье.

Отмечается, что НАБУ отказалось от комментариев австрийскому изданию.

Обратите внимание! Шевченко подал в отставку с должности главы Нацбанка за 2 дня до того, как ему сообщили о подозрении. Он объяснил это тем, что у него проблемы со здоровьем.

В чем подозревают Шевченко

Напомним, 6 октября 2022 года НАБУ сообщило экс-чиновнику о подозрении, а уже 8 октября его 2022 года объявили в международный розыск. Шевченко и еще четырех высокопоставленных чиновников "Укргазбанка" подозревают в организации схемы вывода 206 миллионов гривен из госбанка.

Важно! Подозрение не касается периода пребывания Шевченко в должности Председателя Нацбанка, а выполнение им полномочий Председателя правления публичного акционерного общества Акционерный банк "Укргазбанк".

Сообщают, что схема действовала почти 5 лет, хотя структуры банка сообщали, что экономической целесообразности от привлечения агентов нет. Объем выплат "агентам" был больше, чем прибыль, который банку приносили привлеченные клиенты.

Интересно! Следователи НАБУ уточнили, что в течение 2014 – 2019 годов руководство Укргазбанка обеспечили заключение 52 фиктивных договоров с агентами.