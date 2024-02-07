Екстрадиції не буде

При цьому, ексголова НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ "класичним політичним переслідуванням". Він також заявив, що у випадку повернення в Україну не сподівається на справедливий судовий процес.

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Шевченко залишив Україну у вересні та невдовзі після порушення кримінальної справи подав заяву про надання притулку в Австрії, де перебуває дотепер. Його місцеперебування поки що не зміниться: австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію,

– зазначається в статті.

Зазначається, що НАБУ відмовилося від коментарів австрійському виданню.

Зверніть увагу! Шевченко подав у відставку з посади глави Нацбанку за 2 дні до того, як йому повідомили про підозру. Він пояснив це тим, що у нього проблеми зі здоров'ям.

У чому підозрюють Шевченка

Нагадаємо, 6 жовтня 2022 року НАБУ повідомило експосадовцю про підозру, а вже 8 жовтня його 2022 року оголосили в міжнародний розшук. Шевченка та ще чотирьох високопосадовців "Укргазбанку" підозрюють в організації схеми виведення 206 мільйонів гривень з держбанку.

Важливо! Підозра не стосується періоду перебування Шевченка на посаді Голови Нацбанку, а виконання ним повноважень Голови правління публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк".

Повідомляють, що схема діяла майже 5 років, хоча структури банку повідомляли, що економічної доцільності від залучення агентів немає. Обсяг виплат "агентам" був більшим, ніж прибуток, який банку приносили залучені клієнти.

Цікаво! Слідчі НАБУ уточнили, що впродовж 2014 – 2019 років керівництво Укргазбанку забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з агентами.