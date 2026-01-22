Евросоюз нанес еще один удар по россиянам: какие правила вступят в силу уже вскоре
- Включение России в список стран повышенного риска Евросоюза вступит в силу 29 января 2026 года, что существенно усложнит банковские переводы для россиян.
- Европейские банки уже сейчас отказываются от платежей из России и закрывают счета клиентов, связанных с Россией, из-за усиления комплаенса и новых правил.
Включение России в список стран повышенного риска Евросоюза вступит в силу 29 января 2026 года. Вместе с санкциями это фактически поставило на грань "полную блокаду" банковских переводов в Европу для россиян.
Какие проблемы ожидают россиян в отношении переводов средств?
Крупные европейские банки отказываются принимать платежи из России и вводят собственные ограничения для клиентов, связанных со страной-агрессором, о чем сообщили в российском СМИ "Moscow Times".
Отмечается, что усиление комплаенса связано с решением Еврокомиссии включить Россию в перечень стран с высоким уровнем риска из-за "стратегических недостатков в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма". О решении было объявлено 3 декабря 2025 года
А с 29 января 2026 года оно станет обязательным для всех стран ЕС.
Финансовый консультант Наталья Смирнова отмечает, что ее клиенты уже сейчас сталкиваются с резким усилением банковского комплаенса в Европе. Проблемы возникают как у клиентов с паспортом России, так и у владельцев капитала с российским происхождением. И даже если они много лет живут за пределами России и имеют документы, подтверждающие это.
Она рассказала, что в одном из случаев французский банк закрыл счет клиенту с французским видом на жительство после перевода более 10 тысяч евро с брокерского счета в Казахстане. Во время проверки выяснилось, что средства связаны с ИП в России, которое предоставляет ИТ-услуги компании в Казахстане. Банк уведомил клиента о закрытии счета и вернул деньги отправителю.
Важно! Предоставление ИТ-услуг российскому бизнесу запрещено для европейских резидентов.
Подобные случаи происходят в банках Финляндии, Швейцарии, Андорре. По словам консультанта, аналогичную позицию занимают страны Северной Европы, Чехия и в ряде случаев Кипр. Также такие ситуации случаи фиксируются во Франции, Великобритании, Португалии Португалии, Германии и тому подобное.
По оценке експертки, россияне в странах ЕС все чаще будут сталкиваться:
- с новыми проверками;
- отказами в открытии;
- закрытием счетов.
По ее словам, усиленный комплаенс фактически начал применяться еще до вступления решения в силу.
Интересно! А наличие второго паспорта не всегда помогает, потому что место рождения остается видимым для банков и позволяет установить связь с Россией.
Что еще следует знать о ситуации с банками в Европе?
- В Европе формируется режим постепенной финансовой изоляции россиян. Он даже выходит за пределы формального санкционного поля. Банки тщательно проверяют происхождение средств и экономическую целесообразность проводимых транзакций. Особое внимание обращают на международные переводы и валютные операции. Тем, кто не прошел проверку, операции прекращают, а счета блокируют или закрывают.
- Блокировать счета россиян начали и дружественные Кремлю страны – Армения и Сербия. В то же время индивидуальные проверки транзакций усилились в Таджикистане, Казахстане и Омане.