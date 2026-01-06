Не только в России: экономика еще одной страны замедлится в 2026 году

Белорусская экономика входит в фазу затяжного замедления в 2026 году. Это прогнозируют Международные финансовые институты, в частности МВФ и Всемирный банк.

Что будет происходить с экономикой Белоруссии в 2026 году?

Ключевыми факторами остаются санкционное давление, ограниченный доступ к внешним рынкам капитала и структурная зависимость от экономики России, которая, в свою очередь, демонстрирует ослабление, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

В частности экономисты рассматривают несколько сценариев на 2026 год. И ни один из них не предусматривает полноценного восстановления.

Например, базовый считается наиболее вероятным, как отмечают эксперты. Он основывается на слабом росте в условиях сокращения спроса со стороны России.

Государственные инвестиционные программы и внутренний потребительский спрос частично компенсируют спад.

Но инфляционное давление сохранится – из-за импорта инфляции из России и дефицита рабочей силы.

Ожидается прирост ВВП лишь на 1,4 – 1,8%,, инфляция – на уровне 7 – 7,5% и постепенное ослабление белорусского рубля с 2,9 за доллар США в начале года до 3,2 – 3,4 в конце.

Реальные доходы населения формально будут расти, но прирост будет иметь инфляционный характер.

Негативный сценарий – также рассматривается как вероятный – связан с ухудшением экономической ситуации в России, пролонгацией или усилением санкций Евросоюза против Минска и исчерпанием фискальных и монетарных инструментов поддержки.

В таких условиях даже ограниченный рост становится сомнительным,

– уточнили в разведке.

Положительный вариант является более теоретическим и зависит от внешнеполитических решений, то есть снятие санкций с калийных удобрений. Но если такого шага со стороны ЕС не будет, то любой положительный эффект будет фрагментарным и не будет иметь кумулятивного воздействия.

Международные эксперты считают, что в 2026 году экономика Белоруссии будет оставаться уязвимой и структурно ограниченной.

Важно! Критическая зависимость от динамики России, отсутствие диверсификации внешнеэкономических связей и санкционное давление не позволяют устойчивый рост даже в среднесрочной перспективе.

Напомним, что власти Беларуси готовятся утвердить новую программу. Речь идет о развитии экономики на 2026 – 2030 годы. Об этом ранее сообщали в украинской разведке.

Предыдущий план уже показал свою неэффективность. Централизованное планирование и государственный контроль серьезно тормозят экономику.

Заметьте! Планы Минска остаются на бумаге, а реальность показывает, что экономика страны уязвима, недиверсифицированная и в стагнации.

Что еще известно о событиях в Белоруссии?