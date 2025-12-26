Белорусское государственное предприятие "Речное пароходство" начало процедуру банкротства. Это стало формальным подтверждением того, что национальный речной флот страны фактически прекратил существование.

Что известно о речном флоте Беларуси?

Компания оказалась неспособной выполнять даже базовые финансовые обязательства. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По состоянию на 1 декабря совокупный долг предприятия достиг 18,5 миллиона белорусских рублей, что эквивалентно около 6,36 миллиона долларов США. В частности, 9,3 миллиона белорусских рублей (примерно 3,2 миллиона долларов) уже находятся в исполнительном производстве.

В то же время на счетах компании оставалось лишь 35 тысяч белорусских рублей (около 12 тысяч долларов), что сделало невозможным выплату зарплаты почти 400 работникам и осуществление обязательных платежей.

По данным украинских разведчиков, учитывая политико-экономических условия, перспектив возрождения речного флота Беларуси пока нет.

Совокупность управленческих решений, потери инфраструктуры и ограничений, сформированных в период правления Лукашенко, привела к уничтожению отрасли, и под этим режимом ее восстановление выглядит маловероятным,

– говорится в отчете.

К слову, компания управляла более 160 теплоходами и баржами, а также 5 портами в Днепровско-Бугском бассейне.

Справка: РТУП "Речное пароходство" как самостоятельная транспортная организация отделилась из состава Днепровского и Северо-Западного пароходств в 1931 году.

В каком состоянии экономика Беларуси?