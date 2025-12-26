Що відомо про річковий флот Білорусі?

Компанія виявилася нездатною виконувати навіть базові фінансові зобов'язання. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Станом на 1 грудня сукупний борг підприємства досяг 18,5 мільйона білоруських рублів, що еквівалентно близько 6,36 мільйона доларів США. Зокрема, 9,3 мільйона білоруських рублів (приблизно 3,2 мільйона доларів) уже перебувають у виконавчому провадженні.

Водночас на рахунках компанії залишалося лише 35 тисяч білоруських рублів (близько 12 тисяч доларів), що унеможливило виплату зарплати майже 400 працівникам та здійснення обов'язкових платежів.

За даними українських розвідників, враховуючи політико-економічних умови, перспектив відродження річкового флоту Білорусі наразі немає.

Сукупність управлінських рішень, втрати інфраструктури та обмежень, сформованих у період правління Лукашенка, призвела до знищення галузі, і під цим режимом її відновлення виглядає малоймовірним,

– йдеться у звіті.

До слова, компанія управляла понад 160 теплоходами й баржами, а також 5 портами в Дніпрово-Бузькому басейні.

Довідка: РТУП "Річкове пароплавство" як самостійна транспортна організація відокремилася зі складу Дніпровського та Північно-Західного пароплавств у 1931 році.

У якому стані економіка Білорусі?