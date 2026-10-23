Станет ли бензин в Украине дешевле благодаря нефти из Азербайджана

Подешевеет ли бензин в Украине после заключения соглашений с Азербайджаном

Разговоры об укреплении энергетического сотрудничества с Азербайджаном вызвали значительный резонанс среди украинских водителей и бизнеса. Однако рассчитывать на автоматическое снижение цен на бензин и дизельное топливо после закупки азербайджанского сырья не стоит, рассказал в комментарии 24 Каналу юрист Юрий Ванетик. По его словам, главная проблема заключается в отсутствии работающих отечественных мощностей по переработке.

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Сырая нефть и готовые нефтепродукты – это кардинально разные товары. Поскольку отечественная нефтеперерабатывающая инфраструктура понесла критические повреждения в результате вражеских атак, Украина практически полностью зависит от импорта готового бензина и дизельного топлива.

Юрий Ванетик Американский юрист, политический стратег, эксперт по корпоративному управлению и экономической политике, Lincoln Fellow Института Клермонта (США) Было бы ошибкой обещать, что увеличение объемов азербайджанской нефти автоматически приведет к удешевлению бензина и дизельного топлива на украинских АЗС. Решающий экономический вопрос заключается не в том, сколько нефти можно закупить, а в том, сколько пригодного для использования переработанного топлива можно доставить в Украину, по какой цене и через какую инфраструктуру.

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Из каких составляющих формируется окончательная стоимость топлива

Для того чтобы азербайджанское сырье превратилось в топливо, его нужно транспортировать на зарубежные НПЗ, переработать и доставить в Украину. Каждый из этих этапов включает логистические расходы, страхование военных рисков, уплату акцизов, НДС и операционные расходы.

Более низкая закупочная цена на добыче может исчезнуть еще до того, как топливо доберется до украинского дистрибьютора. Военные риски могут повысить расходы на страхование и сделать определенные маршруты ненадежными или коммерчески непривлекательными– подчеркнул юрист.

Таким образом, реальное снижение цен на АЗС возможно лишь при условии жесткой конкуренции между импортерами и поступления дополнительных объемов именно готовой продукции.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что известно о предыстории и перспективах энергетического сотрудничества

После начала полномасштабного вторжения России Украина была вынуждена полностью перестроить свои топливные маршруты и отказаться от ресурсов из России. Переход на европейский импорт позволил избежать дефицита, но сделал цены на заправках чувствительными к мировым котировкам и логистическим расходам.

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Азербайджан может стать ценным долгосрочным энергетическим партнером, особенно в укреплении диверсификации поставок. Однако увеличение объемов нефти само по себе не решает насущную проблему Украины с топливом – целью должно быть снижение рисков и стоимости доставки– отметил Ванетик.

К слову, еще в августе стало известно, что Азербайджан готов расширять энергетическое партнерство с Украиной и поставлять природный газ в случае необходимости. Кроме того, азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов подчеркнул, что государственная нефтегазовая компания SOCAR уже много лет работает на украинском рынке. Более того, она намерена и в дальнейшем расширять свое присутствие в этом секторе.