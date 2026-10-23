Чи стане бензин в Україні дешевшим завдяки нафті з Азербайджану

Чи подешевшає бензин в Україні після угод з Азербайджаном

Розмови про посилення енергетичної співпраці з Азербайджаном викликали значний резонанс серед українських водіїв та бізнесу. Однак розраховувати на автоматичне зниження цін на бензин та дизель після закупівлі азербайджанської сировини не варто, розповів у коментарі 24 Каналу юрист Юрій Ванетик. За його словами, головна проблема полягає у відсутності працюючих вітчизняних потужностей для переробки.

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Сира нафта та готові нафтопродукти – це кардинально різні товари. Оскільки вітчизняна нафтопереробна інфраструктура зазнала критичних пошкоджень внаслідок ворожих атак, Україна практично повністю залежить від імпорту готового бензину та дизелю.

Юрій Ванетик Американський юрист, політичний стратег, експерт із корпоративного управління та економічної політики, Lincoln Fellow Інституту Клермонта (США) Було б помилкою обіцяти, що збільшення обсягів азербайджанської нафти автоматично призведе до здешевлення бензину та дизельного палива на українських АЗС. Вирішальне економічне питання полягає не в тому, скільки нафти можна закупити, а в тому, скільки придатного для використання переробленого палива можна доставити до України, за якою ціною та через яку інфраструктуру.

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З яких складників формується остаточна вартість пального

Для того щоб азербайджанська сировина перетворилася на паливо, її потрібно транспортувати до закордонних НПЗ, переробити та доправити в Україну. Кожен із цих етапів включає логістичні витрати, страхування воєнних ризиків, сплату акцизів, ПДВ та операційні витрати.

Нижча закупівельна ціна на видобутку може зникнути ще до того, як паливо дістанеться українського дистриб’ютора. Воєнні ризики можуть підвищити витрати на страхування та зробити певні маршрути ненадійними або комерційно непривабливими– наголосив юрист.

Отже, реальне зниження цін на АЗС можливе лише за умов жорсткої конкуренції між імпортерами та надходження додаткових обсягів саме готової продукції.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що відомо про передісторію та перспективи енергетичної співпраці

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна була змушена повністю перебудувати свої паливні маршрути та відмовитися від ресурсів з Росії. Перехід на європейський імпорт дозволив уникнути дефіциту, але зробив ціни на заправках чутливими до світових котирувань та логістичних витрат.

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Азербайджан може стати цінним довгостроковим енергетичним партнером, особливо у зміцненні диверсифікації поставок. Однак збільшення обсягів нафти саме по собі не вирішує нагальну проблему України з паливом – метою має бути зниження ризиків та вартості доставки– вказав Ванетик.

До слова, ще в серпні стало відомо, що Азербайджан готовий розширювати енергетичне партнерство з Україною та постачати природний газ у разі потреби. Окрім цього, азербайджанський міністр закордонних справ Джейхун Байрамов наголосив, що державна нафтогазова компанія SOCAR уже багато років працює на українському ринку. Щобільше вона має намір розширювати свою присутність у цьому секторі і надалі.