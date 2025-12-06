Как ездить в метро бесплатно в декабре: назван полный список льготников
- Бесплатно пользоваться метро в декабре могут участники боевых действий, пострадавшие во время Революции Достоинства, лица с инвалидностью вследствие войны, пострадавшие от аварии на ЧАЭС и ветераны силовых структур.
- Для бесплатного проезда достаточно иметь документ, подтверждающий льготу, и это условие действует также во всем коммунальном наземном транспорте столицы.
Метро остается одним из самых быстрых и надежных способов передвижения в мегаполисе. Ежедневно подземкой направляются десятки тысяч людей, при этом отдельные категории граждан имеют право пользоваться метро бесплатно.
Кто сможет пользоваться метро бесплатно?
В декабре киевская подземка снова работает в режиме, когда часть пассажиров может проходить турникеты без оплаты. Для них каждая поездка не дополнительная трата, а гарантированное право, пишет 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной политики.
Интересно Военные пенсии: какие минимальные выплаты для УБД в 2025 году
В перечень тех, кто пользуется метро бесплатно, входят:
- Участники боевых действий: достаточно удостоверения или "Карточки киевлянина".
- Ветераны и участники Второй мировой, а также другие граждане, которым законом предусмотрены льготы.
- Пострадавшие во время Революции Достоинства: проезд доступен по справке или "Карточке киевлянина".
- Лица с инвалидностью вследствие войны и их сопровождающие, если это предусмотрено документами.
- Пострадавшие от аварии на ЧАЭС: ликвидаторы, пострадавшие с инвалидностью, дети с инвалидностью и другие категории пострадавших.
- Военнослужащие, получившие инвалидность во время службы, а также родители погибших или пропавших без вести защитников.
- Ветераны силовых и государственных ведомств: ВСУ, Нацполиции, ГСЧС, ДКВС, налоговой милиции, БЭБ, службы гражданской защиты, спецсвязи и других структур
Как воспользоваться бесплатным проездом в декабре?
Как отмечают в "Бесплатной юридической помощи", для бесплатного прохода достаточно иметь с собой документ, подтверждающий льготу: удостоверение, справку или другой официальный документ. Никаких заявлений, дополнительных карточек или регистраций не требуется.
В то же время льгота работает не только в метро: аналогичные условия действуют также во всем коммунальном наземном транспорте столицы. И даже если цена билета для остальных пассажиров меняется, для льготных категорий правила остаются неизменными.
Какие еще действуют льготы для пенсионеров в Украине: коротко о главном
Пенсионеры в Украине могут рассчитывать на ряд дополнительных социальных гарантий, которые помогают уменьшить ежедневные расходы. Кроме бесплатного проезда в общественном транспорте, для них предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога за отдельные участки.
Еще одно существенное преимущество – это возможность пользоваться муниципальными платными парковками без оплаты. Для части пенсионеров государство также компенсирует часть стоимости коммунальных услуг или полностью освобождает их от уплаты, в зависимости от категории и статуса.
Отдельные социальные группы, в частности бывшие пленные, имеют право на бесплатные санаторно-курортные путевки и оздоровление. Некоторые программы предусматривают и сниженные тарифы на автострахование.